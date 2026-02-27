استمرار الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان وسط نزوح

- تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الأفغانية والباكستانية على الحدود، مما أدى إلى نزوح السكان بسبب القصف والانفجارات، حيث تستعد القبائل لدعم الجيش الأفغاني. - أكدت باكستان استمرار الحرب للانتقام من هجمات طالبان، معلنة مقتل 133 من عناصر طالبان، بينما أعلنت أفغانستان بدء عمليات انتقامية جديدة، مؤكدة مقتل 55 جندياً باكستانياً. - دعت الزعامة الدينية في باكستان إلى ضبط النفس واحترام شهر رمضان، مشددة على ضرورة الحوار لحل النزاع وتجنب إطالة أمد الحرب.

تستمر المواجهات بين القوات الأفغانية والباكستانية بشكل متقطع في مختلف المناطق الحدودية، خاصة بمحاذاة ولاية هلمند وقندهار في الجنوب الأفغاني، وبالقرب من منفذ طورخم في شرق أفغانستان. ويسمع في تلك المناطق دوي إطلاق الصواريخ وانفجارات.

وبدأ سكان المناطق الحدودية بالنزوح من منازلهم هرباً من الحرب، بعد أن عاشوا ليلة تحت وطأة الصواريخ والتفجيرات. وقال أرسلان مهمند أحد سكان منطقة دور بابا بولاية ننغرهار شرق أفغانستان، لـ"العربي الجديد"، "كانت حرباً ضروساً، لم نر مثلها، سمعنا دوي انفجارات قوية على امتداد الحدود. الأطفال كانوا يصرخون، ومع طلوع الفجر خرجنا من منازلنا وجئنا إلى مدينة جلال أباد".

وذكر مهمند أن تعزيزات للقوات الأفغانية كانت موجودة في كل المناطق، كما أن قبائل المنطقة حملت الأسلحة استعداداً للانضمام إلى المعارك إذا دعت الحاجة، موضحاً أن القبائل قررت إخراج النساء والأطفال وكبار السن مع شخص واحد من من كل أسرة، على أن تبقى باقي الفئات في المنطقة لدعم الجيش الأفغاني، بالطعام والشراب، وحتى حمل السلاح، إذا دعت الحاجة.

في الأثناء، أكد مسؤولون باكستانيون أن الحرب ستستمر حتى الانتقام بعد هجوم حكومة طالبان على المواقع العسكرية الباكستانية. وجاء هذا الوعيد على لسان كل من الرئيس الباكستاني أصف علي زرداري، ووزير الدفاع خواجه آصف، ووزير الداخلية محسن نقوي. فقد قال خواجة آصف على منصة إكس: "لقد نفد صبرنا. الآن أصبحت حرباً مفتوحة بيننا وبينكم". كما أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل 133 من عناصر طالبان والسيطرة على عشرات من ثكناتهم.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية بدء المرحلة الثانية من العمليات الانتقامية بعد قصف سلاح الجو الباكستاني العاصمة الأفغانية كابول ومدن أفغانية أخرى، وذلك على امتداد ولاية قندهار وهلمند. كما أكدت الوزارة مقتل 55 من عناصر الجيش الباكستاني وأسر آخرين، علاوة على الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية، لـ"العربي الجديد"، إن القوات الأفغانية احتجزت 23 جثة للقتلى من عناصر الجيش الباكستاني، وقد يتم لاحقاً الكشف عنها لوسائل الإعلام.

في الأثناء، طلبت الزعامة الدينية في باكستان من البلدين ضبط النفس واحترام شهر رمضان الفضيل. وقال زعيم جمعية علماء الإسلام المولوي فضل الرحمن، في بيان، "إني أدعو الطرفين إلى ضبط النفس وحل كل القضايا العالقة عبر الحوار"، معتبراً أن المستفيد هو أعداء البلدين. كما دعا زعيم الجماعة الإسلامية حافظ نعيم الرحمن، في بيان، كلّاً من أفغانستان وباكستان إلى وقف إطلاق نار على الفور وتجنب إطالة أمد الحرب، مشدداً على أن الحرب ليست في مصلحة البلدين ولا المنطقة.