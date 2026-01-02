استمرار الاحتجاجات في إيران: أسر تشيّع قتلاها واعتقال "مخرّبين"

- استمرت الاحتجاجات في إيران لليوم السادس في مدن متعددة، حيث تحولت جنازات القتلى إلى احتجاجات، وشهدت مدن مثل مرودشت وزاهدان اشتباكات واحتجاجات ضد السلطات. - أصدرت السلطات الإيرانية تهديدات ضد المراكز الأميركية في المنطقة، وشهدت البلاد بطئًا في الإنترنت، واعتقلت الشرطة شخصًا مسلحًا في أصفهان. - أفادت منظمة حقوقية بمقتل عشرة أشخاص خلال التظاهرات، واعتقل الحرس الثوري شخصًا في لرستان، بينما قُتل شخص في قم واتهم بالانتماء لجماعة إرهابية.

لليوم السادس على التوالي تواصلت الاحتجاجات بشكل متفرّق في عدد من المدن الإيرانية، اليوم الجمعة، فيما تحوّلت مراسم تشييع بعض القتلى الذين سقطوا خلال الأيام الماضية إلى ساحات احتجاج، بالتزامن مع استمرار التصريحات الرسمية الغاضبة ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

وأفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية مساء الجمعة بأن تجمعات احتجاجية متفرقة خرجت في عدد من المدن، من بينها قم، ومرودشت، وياسوج، ومشهد وهمدان، مشيرة إلى أن معظم تلك التجمعات انتهت بعد ساعات قليلة من انطلاقها وبعد رفع بعض الشعارات. وأضافت "إيرنا" أن تجمعاً احتجاجياً جرى أيضاً في شرق طهران. كما أُبلغ عن تنظيم تجمعات متفرقة في بعض شوارع مدينة أصفهان.

وفي أحدث المواقف الرسمية، هدّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، عصر اليوم الجمعة، قائلاً إن "رئيس الولايات المتحدة غير المحترم يجب أن يعلم أن جميع المراكز والقوات الأميركية في المنطقة بأكملها تُعد أهدافًا مشروعة لنا في حال أقدمت واشنطن على أي مغامرة محتملة". وأضاف أن "الإيرانيين لطالما كانوا موحّدين وحازمين في مواجهة أي عدو معتد".

ومع استمرار الاحتجاجات في البلاد تشهد شبكه الإنترنت بطئا شديدا، حيث بات من الصعب الوصول إلى مواقع وشبكات تواصل اجتماعي. وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة بأن شرطة أصفهان أعلنت، اليوم، اعتقال شخص "كان يحمل سلاحًا ناريًا قصيرًا، بعدما حاول ليلًا الانضمام إلى تجمعات احتجاجية وتنفيذ أعمال تخريبية وإخلال بالأمن".

في السياق نفسه، أظهرت مقاطع مصوّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع اشتباكات وإطلاق نار، اليوم الجمعة، أمام مخفر للشرطة في مدينة مرودشت بمحافظة فارس، جنوب البلاد.

وشهدت مرودشت، اليوم، مراسم تشييع خداداد شيرواني، الذي قُتل خلال احتجاجات أمس الخميس، حيث تحوّلت الجنازة إلى تظاهرة شارك فيها عدد كبير من المحتجين، ورددوا شعارات حادة ضد السلطات والمسؤولين الإيرانيين.

وفيما أكدت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، مقتل شيرواني، زعمت أنه "قُتل على يد عناصر من جهاز الموساد" خلال تجمع في مرودشت. ونقلت الوكالة عن شقيقيه أن العائلة كانت تستعد لإقامة حفل زفاف لأحد أفرادها قبل أيام من مقتله.

وفي تطوّر آخر، أظهرت مقاطع مصوّرة احتجاجات في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، عقب صلاة الجمعة، حيث ردد محتجون شعارات مناوئة للسلطات.

في موازاة ذلك، شكّكت مصادر في صحة انتماء المواطن القتيل أمير حسام خداياري فرد، الذي قُتل الأربعاء خلال احتجاجات مدينة كوهدشت إلى قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، مشيرة إلى أنه أحد المحتجين. وكانت "فارس" قد ادعت الأربعاء أنه من قوات الباسيج الشعبية التابعة للحرس الثوري. وشُيّع جثمان خداياري فرد اليوم في كوهدشت، حيث نفى والده، خلال مراسم التشييع، انتماء نجله إلى قوات الباسيج.

وأفادت منظمة "هنجاو" لحقوق الإنسان التي تغطي التطورات وانتهاكات حقوق الإنسان في محافظة كردستان الإيرانية وكذلك في جميع أنحاء إيران، اليوم الجمعة، بمقتل عشرة أشخاص على الأقل خلال تظاهرات في إيران. وقالت المنظمة، التي تتخذ من النرويج مقراً لها والتي تحتفظ بشبكة من الاتصالات في إيران، إنها تأكدت من هويات عشرة أشخاص ولديها علم باعتقال 80 آخرين.

وكانت تقارير إعلامية سابقة ذكرت أن الاحتجاجات خلّفت حتى الآن سبعة قتلى، أحدهم من كوهدشت بمحافظة لرستان، غربي إيران، وثلاثة محتجين في مدينة أزنا بالمحافظة أثناء الهجوم على مقر للشرطة، فضلًا عن محتجَّين اثنين في مدينة لُرغان في محافظة جهار محال بختياري، وسط البلاد، وآخر من مدينة مرودشت في محافظة فارس، جنوبي البلاد.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة لرستان، في بيان، اعتقال شخص وصفه بأنه "أحد العناصر الإرهابية الرئيسية الموجّهة من قبل أجهزة استخبارات أجنبية"، متهمًا إياه بالسعي إلى "تحويل الاحتجاجات إلى أعمال شغب وتنفيذ مشروع صناعة القتلى"، وذلك خلال الأحداث التي شهدتها مدينة خرم‌ آباد الليلة الماضية.

إلى ذلك، ذكر مجلس تأمين أمن محافظة قم جنوبي طهران أن شخصاً قُتل في "أعمال الشغب اليوم في مدينة قم والتي أسفرت عن الإخلال بالنظام العام". واتهم القتيل بأنه يتبع "لإحدى الجماعات الإرهابية، بعدما انفجرت في يده قنبلة يدوية كان يحملها بهدف إحداث قتلى خلال أعمال الشغب"، وفق ما أوردته وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية.