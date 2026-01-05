استمرار الاحتجاجات الليلية في إيران... وترامب يجدّد تهديداته

- شهدت إيران احتجاجات ليلية في مدن مثل إيلام وممسني، حيث هاجم المتظاهرون مركز ذخيرة للحرس الثوري في ملكشاهي، مما أدى إلى إطلاق النار من القوات الإيرانية، دون إحصاءات رسمية عن الضحايا. - دولياً، حذر الرئيس الأميركي ترامب إيران من استخدام العنف ضد المتظاهرين، بينما اتهمت إيران إسرائيل بمحاولة تقويض وحدتها بعد تصريحات نتنياهو الداعمة للشعب الإيراني. - داخلياً، دعا الرئيس الإيراني بزشكيان إلى التواصل الشفاف مع المواطنين، مشدداً على أهمية التوعية والاحترام والحوار لمنع السخط الاجتماعي، مع تنظيم اجتماعات دورية مع المجتمع.

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران خلال الساعات الماضية، خروج تجمعات احتجاجية ليل الأحد في عدد من المدن. وبحسب هذه المقاطع وتقارير لوسائل إعلام فارسية معارضة، فقد شهدت مدن عدة، من بينها إيلام غربي البلاد، وممسني وزرين ‌دشت في محافظة فارس جنوباً، ومدينة زرند في المحافظة المركزية، تجمعات احتجاجية في الليلة الثامنة من الاحتجاجات.

این ویدیو از ادامه اعتراضات شبانه در زرین‌دشت فارس مربوط به شامگاه یکشنبه، ۱۴ دی به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که در آن حضور گسترده نیروهای امنیتی دیده می‌شود.



در تصویر نیروی ضد شورش به معترضان می‌گوید: «من خودم کاسب‌کارم، کاسب‌کار باید الان در مغازه باشد.»



اعتراضات ایران در… pic.twitter.com/QbtM4pbwAV — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) January 4, 2026

وفي حين لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاءات رسمية حول أعداد القتلى أو الجرحى أو المعتقلين، أفادت بعض وسائل الإعلام المعارضة بأن حصيلة القتلى بلغت حتى الآن نحو 25 شخصاً. كما نُشر ليل الأحد تسجيل يُظهر هجوم متظاهرين على مركز للذخيرة، تابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة ملكشاهي بمحافظة إيلام، حيث أطلقت القوات الإيرانية النار لمنعهم من دخول الموقع. ولم تُعرف بعد الأعداد الدقيقة للضحايا أو الجرحى المحتملين، غير أن بعض القنوات المحافظة عبر "تليغرام" قالت إن محاولة السيطرة على مركز الذخيرة قد أُحبطت.

تصاویری که بی‌بی‌سی فارسی درستی آن را تائید کرده لحظه تیراندازی به معترضان در ملک‌شاهی استان ایلام در ۱۳ دی را نشان می‌دهد که رسانه‌های ایران کشته‌ شدن معترضان در آن را تائید کرده‌اند.



در ویدیوها دیده می‌شود که به تجمع گروهی پرشمار از معترضان در بلوار فرمانداری که محل ساختمان… pic.twitter.com/Y3mPIFXAEs — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) January 4, 2026

وفي السياق نفسه، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، في مقابلة مع صحافيين على متن الطائرة الرئاسية، تحذيره السلطات الإيرانية من استخدام العنف ضد المتظاهرين، قائلاً: "إذا أرادت إيران أن تعود إلى قتل الناس كما فعلت من قبل، فستواجه رداً صارماً من الولايات المتحدة".

إلى ذلك، اتهمت إيران إسرائيل اليوم الاثنين، بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "النظام الصهيوني مصمّم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظلّ يقظين". وأضاف في المؤتمر الصحافي الأسبوعي في طهران، أن "تصريحات رئيس وزراء النظام الصهيوني، وبعض المسؤولين الأميركيين المتطرفين، ليست سوى تحريض على العنف"، بحسب "فرانس برس".

قاليباف: للحوار في التعامل مع المحتجين

في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في الجلسة العلنية للمجلس، اليوم الاثنين، إنه يجب التعامل مع المحتجين عبر الحوار، مؤكداً أنّ مطالبهم مشروعة، وأنّه من الضروري بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضح قاليباف أن الفصل بين صفوف المحتجين ومثيري الشغب والساعين إلى الفوضى "يشكّل خطوة أساسية وهادئة لمعالجة الأوضاع"، مشيراً إلى أن هذا النهج يمكن أن يسهم في تهدئة الأجواء والاستجابة السليمة للمطالب الشعبية.

وأضاف رئيس البرلمان أن عزم الحكومة جدّي، معرباً عن أمله في أن تؤدي الإجراءات والتدابير المتخذة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين. وأكد قاليباف أنّ "الاحتجاج يجب أن يُسمع وأن يكون أساساً لإجراء تغييرات تصب في مصلحة الشعب". لكنه شدّد في المقابل على ضرورة الفصل بين المحتجين وأولئك الذين قال إنهم يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة استخبارات أجنبية، ويتولون مهمة توجيه الاحتجاجات ومصادرتها وتحويلها إلى أعمال فوضى حسب قوله. وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن التعامل مع هذه الفئة يجب أن يتم بحكمة وبأسلوب فعّال، بما يضمن الحفاظ على أمن المواطنين وطمأنينتهم.

وأمس الأحد، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه "لا يمكن تهدئة المجتمع أو إقناعه من خلال الأساليب القهرية أو الإجراءات غير السليمة"، مشدداً على "ضرورة التواصل المستمر والشفاف والصادق، بين المسؤولين والمواطنين"، مضيفاً أن "التوعية والشفافية تلعبان دوراً مهماً في منع تصاعد السخط والتوترات الاجتماعية".

كما أكد أن "التعامل مع المجتمع يجب أن يكون مبنياً على الاحترام والحوار وسعة الصدر". ودعا المحافظين إلى الاستفادة من "الوجهاء المحليين وأصحاب التأثير" وتنظيم اجتماعات دورية معهم، إلى جانب الدعوة لعقد جلسات حوارية مع الطلاب داخل الجامعات.