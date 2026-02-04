- أوقفت هيومن رايتس ووتش نشر تقريرها حول حرمان إسرائيل للفلسطينيين من حق العودة، مما أدى إلى استقالة عمر شاكر وميلينا أنصاري احتجاجاً على القرار، معبرين عن فقدان الثقة في نزاهة المنظمة. - دعت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2026 الديمقراطيات إلى تشكيل تحالف استراتيجي لحماية النظام الدولي القائم على القواعد، محذرة من تهديدات قادة مثل ترامب والصين وروسيا. - تناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، مشيراً إلى جرائم إسرائيل وسياسات ترامب، ودعا إلى تحالف عالمي للديمقراطيات لتعزيز حقوق الإنسان.

أوقفت منظمة هيومن رايتس ووتش صدور تقرير لها عن فلسطين خلُص إلى أنّ حرمان إسرائيل للفلسطينيين من حق العودة

يُعدّ "جريمة ضد الإنسانية". وأعلن اثنان من موظفي المنظمة والباحثين في مسائل حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل، أمس الثلاثاء، عن استقالتهما من منصبيهما بسبب عرقلة إدارة المنظمة، ومقرّها نيويورك، نشر تقرير يعتبر حرمان إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة (منذ عام 1948) "جريمة ضد الإنسانية". وأعلن عمر شاكر، الذي ترأس الفريق المعني بفلسطين وإسرائيل في "هيومن رايتس ووتش" لقرابة عشر سنوات، وميلينا أنصاري، الباحثة المساعدة في الفريق، عن استقالتهما، في رسالتين منفصلتين لوسائل إعلام، احتجاجاً على قرار إدارة "هيومن رايتس ووتش" سحب التقرير قبل نشره.

وقال شاكر، في رسالته، إنّ المنظمة خضعت للخوف من ردات الفعل السياسية بدلاً من الالتزام بالقانون الدولي. وأوضح أنه فقد ثقته في المنظمة، وفي "نزاهة عملنا والتزامنا بالتقارير الموضوعية حول الحقائق وتطبيق القانون. ولذلك، لم أعد قادراً على تمثيل هيومن رايتس ووتش أو العمل لديها". وادعت إدارة المنظمة، من جانبها، أنها أعادت التقرير للمراجعة للتأكد من أنه يتماشى مع المعايير المتبعة في عملها.

I've resigned from @hrw after 10+ yrs—most as Israel/Palestine Director—after HRW's new ED pulled a finalized report on the right of return for Palestinian refugees on eve of its release & blocked for weeks its publication in a principled way.

وبحسب ما كتب شاكر على حسابه في منصة إكس، فإنّ التقرير خضع لكل المعايير المعتادة من تدقيق، ولكنه سُحب في اللحظات الأخيرة قبل نشره. وأوضح "تم الانتهاء من إعداد التقرير بعد سبعة أشهر من المراجعة والموافقة من قبل قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخمسة متخصصين، ومكتب البرنامج، ومكتب القانون والسياسات. وكان من المفترض نشره على الموقع الإلكتروني وترجمته، كما تم إعداد بيان صحافي وقسم للأسئلة والأجوبة ومراجعتهما، وإطلاع الشركاء على تفاصيله". وجاء ذلك في سياق رده على ادعاءات بأن إصداره كان سيكون متسرعاً. يُشار إلى أن إسرائيل أبعدت شاكر عن فلسطين في قرار صادر عن المحكمة العليا نهاية عام 2019 بادعاء دعمه لحركة المقاطعة، مما اضطره لممارسة عمله من الأردن.

صدور تقرير "هيومن رايتس ووتش" السنوي

وجاء إعلان شاكر وأنصاري لاستقالتيهما عشية صدور التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات حقوق الإنسان للعام الماضي. وناشدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الصادر الثلاثاء، ما سمتها بـ"الديمقراطيات المُحترمة للحقوق أن تُشكّل تحالفاً استراتيجياً من أجل الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، والذي يتعرّض للتهديد من قِبل إدارة (دونالد) ترامب وقادة الصين وروسيا". جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير المنظمة السنوي حول وضع حقوق الإنسان حول العالم، والذي يغطي عام 2025 وجاء في 529 صفحة. وهذا هو التقرير السنوي السادس والثلاثون لمنظمة هيومن رايتس ووتش وضع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة ومنطقة.

وفي تقديمه للتقرير، قال المدير التنفيذي للمنظمة، فيليب بولوبيون، إنّ "كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم هو تحدي هذا الجيل". وحذر بولوبيون من أنّ "النظام العالمي لحقوق الإنسان في خطر، ففي ظل ضغوط متواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتقويض مستمر من قبل الصين وروسيا، ينهار النظام الدولي القائم على القواعد، مما يهدد بانهيار البنية التي يعتمد عليها المدافعون عن حقوق الإنسان لتعزيز المعايير وحماية الحريات. ولمواجهة هذا التوجه، يتعين على الحكومات التي لا تزال تُقدّر حقوق الإنسان، إلى جانب الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، تشكيل تحالف استراتيجي للتصدي له".

Breaking the authoritarian wave and standing up for human rights is a generational challenge.



Today, Human Rights Watch launches our World Report 2026, documenting the events of 2025. #Rights2026



Learn more: https://t.co/9ghfo1P3aC pic.twitter.com/ZLVYcb8cNW — Human Rights Watch (@hrw) February 4, 2026

وتابع بولوبيون "إن الرئيس الأميركي قوّض الثقة في نزاهة الانتخابات وقلل من مساءلة الحكومة. وهاجم استقلال القضاء، وتحدّى أوامر المحاكم، وقلّص المساعدات الغذائية ودعم الرعاية الصحية، وتراجع عن حقوق المرأة، وعرقل الوصول إلى خدمات الإجهاض، وقوّض سبل الانتصاف من الأضرار العنصرية، وجرّد المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس من الحماية، وقوّض الخصوصية. كما استخدم سلطة الحكومة لترهيب المعارضين السياسيين، ووسائل الإعلام، وشركات المحاماة، والجامعات، والمجتمع المدني، وحتى الفنانين الكوميديين".

وتوقف المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش عند ادعاءات ترامب بوجود "خطر محو الحضارة" في أوروبا، اعتماداً على الخطابات العنصرية لتصوير فئات بأكملها على أنها غير مرحّب بها في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ إدارة ترامب تبنّت سياسات وخطاباً يتماشى مع أيديولوجية تفوق البيض. ورأى أنّ سياسة ترامب الخارجية "قلبت أسس النظام القائم على القواعد التي يسعى إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد تفاخر ترامب بأنه لا يحتاج إلى القانون الدولي كقيد، بل أخلاقه الخاصة فقط".

وأشار بولوبيون إلى وقف الإدارة الأميركية "فجأةً جميع المساعدات الخارجية الأميركية تقريباً، بما في ذلك التمويل الذي كان يدعم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وانسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف التي تُعدّ أساسية لحماية حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ".

وتطرّق كذلك إلى "إضعاف الولايات المتحدة لمؤسسات متعددة الأطراف، ما أدى إلى توجيه ضربة قوية للجهود العالمية الرامية إلى منع الجرائم الدولية الخطيرة أو وقفها". ولفت إلى أنه نادراً ما يستعان بمبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، بعد فظائع الإبادة الجماعية في رواندا والبوسنة ناهيك عن تعرض المحكمة الجنائية الدولية لضغوط هائلة شملت وضع قضاة فيها على قوائم الحظر الأميركية.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها أنّ "القوات المسلحة الإسرائيلية ارتكبت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص منذ هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة". وتابع "وقد قوبلت هذه الجرائم بإدانة دولية متفاوتة، واستمر ترامب في سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد المتمثلة في تقديم دعم شبه غير مشروط لإسرائيل، حتى في الوقت الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية في مزاعم الإبادة الجماعية".

وفيما يخص أوكرانيا، رأت المنظمة أنّ جهود ترامب للتوصل لاتفاق "قللت باستمرار من مسؤولية روسيا عن الانتهاكات الجسيمة، فبدلاً من ممارسة ضغط حقيقي على (فلاديمير) بوتين لإنهاء هذه الجرائم، انتقد ترامب علناً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وطالب بصفقة معادن استغلالية، وضغط على أوكرانيا للتنازل عن مساحات شاسعة من أراضيها، واقترح عفواً كاملاً عن جرائم الحرب".

NEW: World Report 2026 is Live – Human Rights Watch tracks rights trends in 100+ countries around the globe. #Rights2026



Learn more: https://t.co/hVH89N00me pic.twitter.com/rr2Q8CiA57 — Human Rights Watch (@hrw) February 4, 2026

وقال بولوبيون إنّ "بعض الدول التي كان بإمكانها قيادة النضال من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان أُضعفت بفعل قوى داخلية غير ليبرالية، وذلك مع تنكّر الولايات المتحدة الواضح لحقوق الإنسان". ورأى أنّ مخاوف تلك الحكومات من إمكانية معاداة الولايات المتحدة والصين لها، أدت إلى تقييدها اتخاذ خطوات لازمة بحيث "ينظر الكثير منها إلى الحقوق وسيادة القانون على أنهما عائق أمام الأمن والنمو الاقتصادي، لا منفعة لهما".

وشدد على أنه في حال "توحدت هذه الدول، فبإمكانها أن تُصبح قوة سياسية مؤثرة وكتلة اقتصادية كبيرة. ومن الضروري النظر إلى ما هو أبعد من المرشحين المعتادين". ولاحظ أنّ "النظام متعدد الأطراف بُني من قِبل دول من جميع أنحاء العالم. ولم يقتصر دعم حقوق الإنسان قط على الديمقراطيات القوية أو الدول ذات السجلات الحقوقية الداخلية المثالية". وأضاف "بإمكان هذا التحالف العالمي للديمقراطيات المُحترمة للحقوق أن يُقدم حوافز أخرى لمواجهة سياسات ترامب التي قوّضت حوكمة التجارة متعددة الأطراف واتفاقيات التجارة المتبادلة التي تضمنت حماية الحقوق. ويمكن ربط اتفاقيات تجارية جذابة، تتضمن حماية حقيقية لحقوق العمال، واتفاقيات أمنية بالالتزام بالحوكمة الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان".