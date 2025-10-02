استقالة 14 نائباً من "الشيوخ المصري" تمهيداً لترشحهم لمجلس النواب

- استقال 14 نائباً من مجلس الشيوخ المصري، بينهم شخصيات بارزة من حزب "مستقبل وطن" و"تنسيقية شباب الأحزاب"، استعداداً للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة. - ستُجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في نوفمبر وديسمبر، وستُقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية بنظامي القوائم المغلقة والفردي، مع تخصيص نسبة 5% لتعيينات رئيس الجمهورية. - سيطرت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على انتخابات مجلس الشيوخ السابقة، وتتطلب القوائم الانتخابية تمثيلاً متنوعاً يشمل فئات مختلفة من المجتمع.

استقال 14 نائباً، اليوم الخميس، من مجلس الشيوخ المصري تمهيداً للتقدم بأوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، من بينهم تسعة نواب من حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، وثلاثة نواب عن "تنسيقية شباب الأحزاب"، وهو تكتل سياسي يتبع مباشرة لجهاز المخابرات العامة.

وستعلن الهيئة الوطنية مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب بعد غد السبت، بدايةً بموعد فتح باب الترشح، والمرجح أن يكون اعتباراً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على أن تجرى عملية التصويت لمحافظات المرحلة الأولى في الخارج والداخل خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والمرحلة الثانية في ديسمبر/كانون الأول.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب محافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. والمرحلة الثانية محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وبحسب القانون، قُسمت الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً. مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، بما يوازي 28 نائباً من أصل 596 نائباً. وتضم القائمة المغلقة الأولى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (11 محافظة)، بإجمالي 102 مقعد، والثانية قطاع غرب الدلتا (ثلاث محافظات)، بإجمالي 40 مقعداً، والثالثة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا (ست محافظات)، بإجمالي 102 مقعد، والرابعة قطاع شرق الدلتا (سبع محافظات)، بإجمالي 40 مقعداً.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة من العمال والفلاحين، وستة من الشباب، وثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل. فيما تتضمن كل قائمة مخصص لها 40 مقعداً: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، واثنان من العمال والفلاحين، واثنان من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، من بينهم 20 امرأة على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تشكل من مرشحين مستقلين أو حزبيين أو أن تجمع بينهم.

وفي عام 2015، حظي ائتلاف "دعم مصر"، الذي شكله لواء المخابرات الراحل سامح سيف اليزل، على أغلبية مقاعد مجلس النواب مع ترك هامش بسيط للمعارضة، في ما عرف بـ"تكتل 25-30" الذي ضم أقل من 20 نائباً. الأمر الذي تكرر بصورة أشد فجاجةً في 2020 في قائمة "من أجل مصر" المدعومة من النظام، التي حازت أغلبية كاسحة من مقاعد البرلمان، وانحصرت المعارضة في أربعة أو خمسة نواب من المستقلين، أبرزهم ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغل.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ المصري الأخيرة، حصدت "القائمة الوطنية من أجل مصر" جميع المقاعد المخصصة للانتخاب، وعددها 200، من دون أن يحظى أي مرشح مستقل أو حزبي من خارج القائمة بأي مقعد. وتضم "القائمة الوطنية من أجل مصر" 12 حزباً موالياً، أبرزها: مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والوفد، والحرية.

وشملت قائمة المستقيلين من مجلس الشيوخ: نائب رئيس حزب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد، الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني، ووليد المليجي (مستقبل وطن)، وأحمد خشانة (مستقبل وطن)، وسمير البيومي (مستقبل وطن)، ومصطفى النفيلي (مستقبل وطن)، وفرج فتحي (مستقبل وطن)، وعادل اللمعي (مستقبل وطن)، وسالم شتيوي (مستقبل وطن)، وعادل حجازي (مستقبل وطن). كما شملت القائمة ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد الجديد، ودينا هلالي (حزب الحرية)، وأكمل نجاتي (تنسيقية شباب الأحزاب)، ومحمد فريد (تنسيقية شباب الأحزاب)، ونهى زكي (تنسيقية شباب الأحزاب).