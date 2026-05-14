استقالة وزير الصحة البريطاني وسط احتمالات بترشحه لمنافسة ستارمر

- استقالة وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ تزيد من الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر، حيث يُتوقع أن ينافسه على زعامة حزب العمال بعد هزيمة الحزب في الانتخابات المحلية. - ستريتينغ، الذي يمثل الجناح اليميني في الحزب، وجه رسالة استقالة لاذعة لستارمر، مشككًا في قدرته على قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة، ودعا إلى نقاش واسع حول مستقبل الحزب. - رغم الضغوط المتزايدة واستقالة عدة وزراء، أكد ستارمر استمراره في القيادة، مدعومًا من بعض الوزراء الذين يرون أن الاستقرار ضروري لبريطانيا.

استقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ من الحكومة، اليوم الخميس، ما يفاقم تهديد مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، إذ يُتوقع أن يُنافسه على منصبه وعلى زعامة حزب العمال. ويُكافح ستارمر منذ أيام من أجل بقائه في منصبه، بعد هزيمة قاسية مُني بها حزبه في الانتخابات المحلية عقب جدالات أضعفته.

ويمثل ستريتينغ الجناح اليميني في حزب العمال، ووجه رسالة استقالة لاذعة إلى ستارمر، قائلاً إنه "فقد الثقة بقيادته". وكتب ستريتينغ لستارمر: "من الواضح حالياً أنك لن تقود حزب العمال في الانتخابات التشريعية المقبلة" المُقرر إجراؤها عام 2029. ودعا ستريتينغ إلى "نقاش يكون واسعاً، ويضم أفضل مجموعة ممكنة من المرشحين" لضمان مستقبل الحزب الحاكم، إلا أنه لم يُؤكد نيته الترشح لزعامة حزب العمال، وبالتالي محاولة إزاحة كير ستارمر بنفسه.

وازداد الضغط على زعيم حزب العمال مطلع هذا الأسبوع، بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائباً من أصل 403 نواب في الحزب باستقالته. وزادت عودة نائبة رئيس الوزراء البريطانية السابقة أنجيلا راينر، وهي شخصية بارزة في حزب العمال، تعقيد الوضع بالنسبة إلى ستارمر. وأعلنت راينر التي تحظى بشعبية واسعة في الجناح اليساري للحزب، تبرئتها الخميس من أي مخالفة متعمّدة في قضية ضريبية أدت إلى استقالتها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وقال ستارمر الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 22 شهراً، لكبار معاونيه، الثلاثاء، إنه مستمر في تولي الحكم، وحض أي طامح إلى الزعامة على مواجهته. وأكد ستارمر لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت أنّ "لدى حزب العمال آلية لإزاحة زعيمه، ولم تُفعَّل"، إذ لم يتقدّم أحد حتى الآن. وتابع: "يتوقع الشعب منّا الاستمرار في الحكم. هذا ما أفعله، وهذا ما يجب علينا فعله في حكومة".

ومساء الاثنين، أصبحت وزيرة الداخلية شبانة محمود، أرفع شخصية حكومية تنصح ستارمر بإعادة النظر في موقفه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. وأوردت صحف أنّ وزراء كباراً، بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، تحدثوا مع ستارمر بشأن موقفه. لكن أياً من هؤلاء لم يدلِ علناً بأي تعليق عقب الاجتماع الحكومي.

ودعم عدد من الوزراء في الحكومة ستارمر بعد الاجتماع، بينهم وزير الدفاع جون هيلي الذي حذّر من أن "مزيداً من انعدام الاستقرار ليس في مصلحة بريطانيا". وقالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندل إن رئيس الوزراء يحظى بـ"دعمها الكامل"، بينما قال وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل إن ستارمر "يُظهر قيادة راسخة حقاً".

(فرانس برس، العربي الجديد)