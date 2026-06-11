استقالة وزير الدفاع البريطاني احتجاجاً على خطة إنفاق عسكري

- استقال وزير الدفاع البريطاني جون هايلي احتجاجاً على خطة الإنفاق العسكري الجديدة، معتبراً أنها غير كافية لمواجهة التحديات الأمنية، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة وتحذيرات من داخل المؤسسة العسكرية. - أشار هايلي إلى الأزمة في مضيق هرمز الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، محذراً من أن عدم وجود خطة استثمارية مناسبة في الدفاع قد يقلل من جاهزية القوات المسلحة. - أثارت استقالة هايلي ردود فعل قوية من السياسيين، حيث انتقدت حكومة ستارمر لعدم جديتها في التعامل مع التهديدات الأمنية، مع قلق قائد الجيش من عدم كفاية المخصصات المالية.

فجر وزير الدفاع البريطاني جون هايلي أزمة سياسية داخل حكومة كير ستارمر، بعدما أعلن استقالته احتجاجاً على خطة الإنفاق العسكري الجديدة، اليوم الخميس، معتبراً أنها لا توفر الموارد اللازمة للدفاع عن المملكة المتحدة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة. وجاءت الاستقالة في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة بشأن جاهزية الجيش البريطاني، وسط تصاعد التوترات الدولية وتوسع الالتزامات العسكرية البريطانية في المنطقة.

وفي رسالة استقالته، اتهم هايلي الحكومة بعدم مواكبة حجم التهديدات الراهنة، مؤكداً أنه لا يستطيع القبول بخطة دفاعية لا تمنح القوات المسلحة الإمكانات التي تحتاجها. وسرعان ما تحولت الاستقالة إلى مادة للهجوم السياسي على حكومة ستارمر، مع تصاعد الانتقادات من المعارضة وتحذيرات من داخل المؤسسة العسكرية بشأن كفاية التمويل المقترح للجيش البريطاني.

أزمة مضيق هرمز "زادت الالتزامات"

وفي استقالته، تحدث هايلي أيضاً عن الأزمة في المنطقة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وقال إنها أسهمت في زيادة متطلبات الدفاع و"التزامات" المملكة المتحدة تجاه حلفائها في المنطقة، وأشار إلى أن "المملكة المتحدة تقود الآن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز".

وجاء في الاستقالة: "من دون خطة استثمار في الدفاع تتناسب مع الوضع الراهن، سأجبر على اتخاذ قرارات من شأنها أن تقلل من جاهزية قواتنا وتزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد في العمليات، وقد تجعل البلاد أقل أماناً".

ويذكر أن الخطة، التي لم تعلن بعد، تتضمن المخصصات المالية اللازمة لتمويل المعدات الجديدة والبنية التحتية الدفاعية خلال السنوات العشر المقبلة. وجاءت خطة حكومة ستارمر نتيجة مراجعة أجريت في يونيو/حزيران الماضي لحجم قدرات بريطانيا العسكرية. وأشارت تقارير إلى أن نشر الخطة تأخر لمدة عام بسبب إصرار وزارة الدفاع على زيادة المخصصات المالية بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة. وطلب وزير الدفاع المستقيل هذا المبلغ بعدما أجرت الوزارة تقييمها الداخلي للاحتياجات اللازمة لمواجهة التحديات.

حكومة ستارمر "في فوضى وبلا خطة"

وعقب استقالة هايلي، توالت مواقف التأييد له والانتقادات للحكومة، فقد عبر جيمس كليفرلي، النائب البارز في حزب المحافظين المعارض ووزير الخارجية السابق، عن احترامه للوزير وقراره، وقال في منشور على منصة "إكس": "لطالما احترمت جون هايلي". وأضاف: "من الواضح أنه يأخذ الدفاع عن المملكة والدفاع عن مصالحنا على محمل الجد أكثر من كير ستارمر أو راشيل ريفز (وزيرة المالية)".

وأشاد حزب إصلاح المملكة المتحدة بموقف هايلي. وقال روبرت جينريك، وزير المالية في حكومة الظل للحزب، إن "هذه الحكومة لديها كل أموال العالم لخطط إد ميليباند (وزير الطاقة) المجنونة، والمساعدات الخارجية، والمزايا للأجانب، لكن لا شيء لقواتنا المسلحة". وأضاف في منشور على منصة "إكس": "أحسنت يا هايلي. عار عليهم"، مطالباً برحيل ستارمر وريفز، ووصف سياسة حكومة حزب العمال المالية بأنها "بائسة".

ووصف حزب الخضر استقالة هايلي بأنها دليل على أن ستارمر "ليست لديه خطة جادة". وفي تعليق علني على موقف الوزير، قال زاك بولانسكي، زعيم الحزب، إن حكومة العمال "في حالة فوضى، عاجزة عن الحكم، بلا قيادة، تحت قيادة رئيس وزراء لتصريف الأعمال يتوقع استبداله في غضون أسابيع".

وعبّر عن اعتقاده بأن بريطانيا "تواجه الآن بعض أخطر التهديدات التي شهدتها البلاد على الإطلاق"، مشيراً إلى ما وصفه بعدوانية روسيا وخططها التوسعية، وحرب ترامب ونتنياهو "غير الشرعية" في المنطقة، التي قال إنها تهدد باجتياح المزيد من أنحاء العالم. وحذر بولانسكي أيضاً من "تزايد التهديدات الناجمة عن الحرب السيبرانية والإرهاب وأزمة المناخ والطبيعة".

"قلق" لدى قائد الجيش

في الوقت نفسه، كشفت مصادر صحافية أن قائد الجيش أبلغ ستارمر بـ"قلقه" من أن المخصصات المالية الإضافية للجيش، الواردة في خطة الإنفاق العسكري، غير كافية. وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن رئيس الأركان، السير ريتش نايتون، أشار في رسالة إلى رئيس الوزراء إلى العرض المقدم بـ13 مليار جنيه إسترليني إضافية لتمويل خطة استثمارية ضخمة في قطاع الدفاع.

ولم يعلن عن مضمون رسالة نايتون، إلا أن الشبكة وصفت لجوء رئيس الأركان إلى التعبير عن رأيه كتابة بأنه "يظهر خطورة التحدي" الذي يواجه ستارمر في سعيه لوضع اللمسات الأخيرة على خطته الاستثمارية الدفاعية التي طال انتظارها. وكانت تقارير قد تحدثت عن أن المناقشات بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء كانت جارية حتى مساء الأربعاء. وأشارت توقعات سابقة إلى أن ستارمر كان ينوي الكشف غداً الجمعة عن بعض الأرقام الرئيسية المتعلقة بجهوده لإعادة تسليح الجيش البريطاني.

ونقلت التقارير عن متحدث باسم رئاسة الوزراء قوله إن "حكومة حزب العمال تقدم أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة"، لكنه لم يعلن أي تفاصيل أو أرقام. وعبّر تان ديسي، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، عن اعتقاده بأن بريطانيا تواجه اليوم "لحظة عصيبة".

ووصف ديسي، وهو نائب بارز عن حزب العمال، الوزير هايلي بأنه "جاد وملتزم ومحترم ونزيه". وأضاف أنه أيضاً "أدرك حجم التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة والحاجة الملحة لتعزيز قواتنا المسلحة". واعتبر ديسي، في تصريحات صحافية، أن استقالة هايلي احتجاجاً على عدم كفاية التمويل الدفاعي المقترح "أمر بالغ الخطورة"، ناصحاً حكومة ستارمر بـ"ضرورة أخذ هذا التحذير على محمل الجد".