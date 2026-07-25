استقالة وزير التربية الهندي على وقع احتجاجات طلابية واسعة

- استقال وزير التعليم الهندي دارمندرا برادان بعد احتجاجات طلابية واسعة طالبت برحيله بسبب تسريب أوراق امتحانات القبول الجامعي، مما اعتُبر انتصاراً للحركة الاحتجاجية الشبابية. - أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نيودلهي، وفرضت السلطات قيوداً على الإنترنت وأغلقت محطات المترو للحد من الاحتجاجات. - حركة "الصراصير" التي قادها أبهيجيت ديبكي طالبت بتعويضات لأسر الطلاب المنتحرين وإجراءات ضد الشرطة، مما زاد الضغط على حكومة ناريندرا مودي.

استقال وزير التعليم الهندي دارمندرا برادان، اليوم السبت، بعد نحو شهرين من احتجاجات طلابية واسعة طالبت برحيله وتحميله مسؤولية تسريب أوراق امتحانات القبول الجامعي لكليات الطب، في خطوة اعتُبرت انتصاراً كبيراً للحركة الاحتجاجية التي يقودها الشباب. وقال برادان، في منشور على منصة "إكس"، إنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي "في ظل الوضع الذي نشأ في جانتار مانتار وفي أنحاء البلاد، وحتى لا تستغل القوى المعادية للوطن هذه الظروف"، مؤكداً احترامه "لتطلعات الشباب ومشاعرهم وتوقعاتهم المشروعة".

وجاء إعلان الاستقالة بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في نيودلهي، وقبل ساعات من جولة جديدة من المفاوضات كان مقرراً عقدها بين قادة الاحتجاجات ووزراء في الحكومة. وفرضت السلطات الهندية، اليوم السبت، قيوداً على خدمة الإنترنت، وأغلقت مداخل 18 محطة مترو في نيودلهي، في محاولة للحد من اتساع رقعة الاحتجاجات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المطالب الإضافية التي قدمتها حركة "الصراصير" للحكومة؟ ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم أزمة تسريب أسئلة امتحان القبول الجامعي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأثار إعلان الاستقالة احتفالات بين المحتجين في موقع جانتار مانتار وسط العاصمة نيودلهي، حيث قال أبهيجيت ديبكي، مؤسس حركة "الصراصير" التي تقود الاحتجاجات، إن استقالة وزير التعليم دارميندرا برادان تُظهر أنه إذا قرر الناس عدم الخضوع لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فإنهم قادرون على "إجبار أي شخص على الاستقالة". وتابع ديبكي، قائلاً: "لا تعبثوا مع الصراصير"، محذراً الشرطة من أن المحتجين، إذا تمكنوا من دفع وزير إلى الاستقالة، فإن عناصر الأمن "ليسوا شيئاً" في مواجهتهم.

وأضاف ديبكي أنه لا مجال للشعور بالرضا في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن حركته الاحتجاجية لن تتوقف عند هذا الحد، كاشفاً أنها قدّمت للحكومة مطلبين إضافيين، من بينهما دفع تعويض قدره 10 ملايين روبية لكل أسرة طالب أقدم على الانتحار على خلفية تسريب أسئلة امتحان القبول الجامعي في مايو/ أيار الماضي، واتخاذ إجراءات بحق ضباط الشرطة الذين تعاملوا مع المحتجين في 20 يوليو/تموز.

وانطلقت حركة الصراصير في 16 مايو/ أيار على يد الناشط أبهيجيت ديبكي، بعد تصريحات لرئيس المحكمة العليا الهندية شبّه فيها بعض الشباب العاطلين من العمل بـ"الصراصير". وسرعان ما تحولت المبادرة، التي بدأت كحملة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حركة احتجاجية واسعة، مدفوعة بأزمة تسريب أسئلة امتحان القبول في كليات الطب، وما أثارته من غضب بين الطلاب والشباب الذين اعتبروا الأزمة دليلاً على الفساد والإخفاق في إدارة النظام التعليمي، إلى جانب تفاقم البطالة وغياب تكافؤ الفرص.

وتحولت الاحتجاجات، التي تُعد الأكبر في الهند خلال السنوات الأخيرة، إلى أزمة سياسية بارزة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعدما انضم سياسيون إلى مطالب المحتجين الداعية إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب الامتحانات، وسط اتهامات من الحكومة للمعارضة باستغلال المطالب الاحتجاجية لتصعيد الأوضاع. وتصاعدت الاحتجاجات بشكل كبير منذ يوم الاثنين، عندما أصيب عشرات الطلاب إثر استخدام الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع مسيرة كانت متجهة إلى البرلمان.

(رويترز، أسوشييتد برس)