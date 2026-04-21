استقالة وزيرة العمل الأميركية من منصبها

أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة. وكتب ستيفن تشيونج مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في منشور على منصة إكس "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصبا في القطاع الخاص".

وباستقالتها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في مارس/ آذار، وأقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.

وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في مارس/ آذار 2025 بعد أن شغلت مقعدا في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين. واستقال أيضا عدد من مساعديها، بمن فيهم رئيس مكتبها ونائبته، خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحقيق داخلي في ما أثير عن سوء سلوك داخل الوزارة.

