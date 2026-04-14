استقالة نائبَين أميركيَين وآخران يواجهان احتمال الطرد من الكونغرس

- استقالة إريك سوالويل وتوني غونزاليس من الكونغرس الأمريكي تأتي وسط فضائح جنسية وسوء سلوك، مما يسبب فوضى في الحزبين. سوالويل يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، بينما غونزاليس يعترف بعلاقة خارج الزواج. - تواجه شيلا شيرفيلوس-مكورميك وكوري ميلز في فلوريدا احتمال الطرد بسبب مخالفات تمويل الحملات الانتخابية واتهامات بالاعتداء الجنسي والعنف المنزلي. - يتطلب طرد عضو من مجلس النواب أغلبية ثلثي الأصوات، وهو إجراء نادر في تاريخ الكونغرس الأمريكي.

استقال مشرّعان أميركيان، الاثنين، فيما يواجه اثنان آخران احتمال الطرد، على خلفية سلسلة من الفضائح التي هزّت الحزبين وتسببت بحالة من الفوضى في الكونغرس. وأعلن الديمقراطي إريك سوالويل من كاليفورنيا، الذي علّق فجأة حملته الانتخابية لمنصب حاكم الولاية في نهاية الأسبوع، بعدما اتهمته نساء بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك، استقالته من الكونغرس عبر منصة إكس.

وبعد ساعات، أعلن الجمهوري توني غونزاليس من ولاية تكساس نيته الرحيل من منصبه على المنصة نفسها، وسط ضغوط متزايدة، بعدما اعترف أخيراً بإقامته علاقة خارج نطاق الزواج مع متعاقدة انتحرت لاحقاً. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة جمهوريون آخرون دعوه إلى عدم الترشح مجدداً في انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت تيريسا فرنانديز، الديمقراطية عن ولاية نيو مكسيكو، قبل إعلان استقالة غونزاليس، إن "غونزاليس وسوالويل استغلا مُثُل زميلاتهما وحسّهن بالخدمة العامة بما هي نقطة ضعف، وبدلاً من أن يُعاملن باحترام، وقعن فريسة".

كذلك، يخضع مشرّعان في فلوريدا، هما الديمقراطية شيلا شيرفيلوس-مكورميك، التي يُشتبه في تورطها بمخالفات تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، والجمهوري كوري ميلز، الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي والعنف المنزلي، بالإضافة إلى انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية والهدايا، لإجراءات طرد قد تبدأ هذا الأسبوع.

ويتطلب طرد عضو من مجلس النواب أغلبية ثلثي الأصوات، علماً أنه لم يُطرد سوى ستة أعضاء من الكونغرس خلال تاريخه الممتد على 237 عاماً.

(فرانس برس)