استقالة مدير مكتب زيلينسكي بعد مداهمة منزله في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، استقالة مدير مكتبه القوي أندريه يرماك، وذلك عقب تفتيش مقر إقامته في وقت سابق من جانب محققين في قضايا مكافحة الفساد.

ويُعدّ يرماك المفاوض الرئيسي لأوكرانيا في محادثات السلام مع روسيا والولايات المتحدة، وأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس زيلينسكي.

وتأتي هذه التفتيشات غير المسبوقة داخل أروقة الحكومة في لحظة حساسة تواجه فيها كييف ضغوطاً أميركية مكثفة للتوقيع على اتفاق سلام، بعد نحو أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت وكالتان وطنيتان مختصتان بمكافحة الفساد أنّ عمليات التفتيش استهدفت يرماك تحديداً. لكن المتحدث باسمه أوليكسي تكاتشوك أوضح أن الوكالتين لم تُرسلا ليرماك إشعاراً بالاشتباه، ما يعني أنه غير مُدرج مشتبهاً به في أي تحقيق قائم.

وأضاف تكاتشوك أن يرماك لم يُبلغ حتى الآن بطبيعة القضايا المرتبطة بعمليات التفتيش.

من جهته، أكد يرماك، الذي يُعد شخصية نافذة في المشهد السياسي الأوكراني وركيزة أساسية في المباحثات مع واشنطن، أن المحققين فتشوا شقته داخل المجمع الرئاسي وسط كييف، وهو مجمع محصّن بنقاط تفتيش تحدّ بشدة من إمكانية الوصول إليه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مكتب يرماك خضع بدوره للتفتيش، فيما امتنع المحققون عن الإدلاء بأي تعليق حول ذلك.

(أسوشييتد برس)