استقالة مدير مكتب زيلينسكي بعد مداهمة منزله في كييف

أخبار
مباشر
28 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:51 (توقيت القدس)
زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، 19 نوفمبر 2025(Getty)
زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، 19 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد تفتيش مقر إقامته من قبل محققين في قضايا مكافحة الفساد، حيث يُعتبر يرماك المفاوض الرئيسي في محادثات السلام مع روسيا والولايات المتحدة.
- تأتي هذه التفتيشات في وقت حساس تواجه فيه كييف ضغوطاً أمريكية للتوقيع على اتفاق سلام بعد أربع سنوات من الغزو الروسي، وأكدت وكالتان لمكافحة الفساد أن التفتيش استهدف يرماك تحديداً.
- رغم ذلك، لم يُدرج يرماك كمشتبه به في أي تحقيق، ولم يُبلغ بطبيعة القضايا المرتبطة بالتفتيش، وفقاً للمتحدث باسمه.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، استقالة مدير مكتبه القوي أندريه يرماك، وذلك عقب تفتيش مقر إقامته في وقت سابق من جانب محققين في قضايا مكافحة الفساد.

ويُعدّ يرماك المفاوض الرئيسي لأوكرانيا في محادثات السلام مع روسيا والولايات المتحدة، وأحد أبرز الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس زيلينسكي.

وتأتي هذه التفتيشات غير المسبوقة داخل أروقة الحكومة في لحظة حساسة تواجه فيها كييف ضغوطاً أميركية مكثفة للتوقيع على اتفاق سلام، بعد نحو أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا.

زيلينسكي في خطاب مصوّر، 28 نوفمبر 2025 (لقطة شاشة/إكس)
أخبار
التحديثات الحية

زيلينسكي: محادثات قريباً مع واشنطن للتوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب

وأكدت وكالتان وطنيتان مختصتان بمكافحة الفساد أنّ عمليات التفتيش استهدفت يرماك تحديداً. لكن المتحدث باسمه أوليكسي تكاتشوك أوضح أن الوكالتين لم تُرسلا ليرماك إشعاراً بالاشتباه، ما يعني أنه غير مُدرج مشتبهاً به في أي تحقيق قائم.

وأضاف تكاتشوك أن يرماك لم يُبلغ حتى الآن بطبيعة القضايا المرتبطة بعمليات التفتيش.

من جهته، أكد يرماك، الذي يُعد شخصية نافذة في المشهد السياسي الأوكراني وركيزة أساسية في المباحثات مع واشنطن، أن المحققين فتشوا شقته داخل المجمع الرئاسي وسط كييف، وهو مجمع محصّن بنقاط تفتيش تحدّ بشدة من إمكانية الوصول إليه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مكتب يرماك خضع بدوره للتفتيش، فيما امتنع المحققون عن الإدلاء بأي تعليق حول ذلك.

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
نعيم قاسم خلال كلمة مصورة، 19 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

نعيم قاسم: من حقنا الرد على اغتيال الطبطبائي وسنحدّد التوقيت

من مركز التنسيق العسكري المدني بشأن غزة جنوب إسرائيل، 20 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"سنتكوم": توسعة مركز التنسيق بشأن غزة ليشمل 50 دولة ومنظمة دولية

تدريب بأسلحة مضادة للطائرات المسيّرة في ألمانيا، 21 نوفمبر 2025 (موريس ماكماتزن/ Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

رصد طائرات مسيّرة مشبوهة فوق قاعدة عسكرية في ألمانيا