استقالة مدير المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب احتجاجاً على حرب إيران

واشنطن

17 مارس 2026   |  آخر تحديث: 16:27 (توقيت القدس)
مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب جو كينت (إكس)
- أعلن جو كينت استقالته من منصبه كمدير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، احتجاجاً على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أن طهران لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة.
- أشار كينت إلى أن الحرب بدأت بسبب ضغوط إسرائيلية وجماعات الضغط الأميركية، معتبراً أن هذه الحملة أوحت بوجود تهديد إيراني وشيك، وأنها كانت "كذبة".
- دعا كينت الرئيس ترامب لإعادة النظر في مسار الحرب، مشيراً إلى أن الحروب في المنطقة تستنزف أرواح الأميركيين وثرواتهم.

أكد كينت أنه لا يستطيع بضمير مرتاح دعم هذه الحرب

"طهران لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة"

أعلن مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، جو كينت، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، احتجاجاً على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أنه لا يستطيع "بضمير مرتاح" دعم هذه الحرب، ومعتبراً أن طهران لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة. وقال كينت، في رسالة استقالة وجّهها إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه قرر التنحي عن منصبه "بعد تفكير عميق"، موضحاً أن قراره يسري اعتباراً من اليوم.

وأضاف: "لا يمكنني بضمير مرتاح أن أؤيد الحرب الدائرة في إيران. لم تشكل إيران أي تهديد مباشر لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل وجماعات الضغط الأميركية القوية التابعة لها". وأشار كينت إلى أنه كان يؤيد السياسات التي خاض بها ترامب حملاته الانتخابية في أعوام 2016 و2020 و2024، والتي ركزت على تجنب الحروب الطويلة في المنطقة. واعتبر أن الرئيس الأميركي كان يدرك حتى يونيو/ حزيران 2025 أن الحروب في المنطقة "فخ يستنزف أرواح الأميركيين وثروات بلادهم".

إصابات ودمار جراء الغارات على طهران، إيران 16 مارس 2026 (Getty)
الحرب في المنطقة| إيران تنفي فتح قنوات اتصال وإسرائيل تدّعي اغتيالات

ولفت إلى أن إدارة ترامب الأولى أظهرت، برأيه، قدرة على استخدام القوة العسكرية "بحسم دون الانجرار إلى حروب لا نهاية لها"، مستشهداً بعملية اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وهزيمة تنظيم "داعش". واتهم كينت مسؤولين إسرائيليين كباراً وأعضاء مؤثرين في وسائل الإعلام الأميركية بإطلاق "حملة تضليل" هدفت إلى تقويض سياسة "أميركا أولاً" التي تبناها ترامب، ودفع الولايات المتحدة نحو الحرب مع إيران. وأضاف أن هذه الحملة أوحت بوجود تهديد إيراني وشيك للولايات المتحدة، وبإمكانية تحقيق نصر سريع إذا شنت واشنطن ضربة عسكرية، معتبراً أن هذه الرواية "كانت كذبة".

كما قارن كينت ما يحدث اليوم، بحسب قوله، بالضغوط التي قال إن إسرائيل مارستها لدفع الولايات المتحدة إلى غزو العراق، وهي الحرب التي أشار إلى أنها كلفتنا حياة آلاف الجنود الأميركيين. وأوضح كينت أنه خدم في مهمات قتالية 11 مرة، وأن زوجته شانون قُتلت في حرب قال إنها "صُنعت بسبب إسرائيل"، مؤكداً أنه لا يستطيع دعم إرسال جيل جديد من الأميركيين للقتال والموت في حرب "لا تخدم الشعب الأميركي ولا تبرر كلفة الأرواح". وختم رسالته بدعوة ترامب لإعادة النظر في مسار الحرب في إيران، قائلاً إن الرئيس الأميركي "يمتلك القدرة على تغيير المسار ورسم طريق جديد للبلاد".

وقفة في دمشق للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين سوريين
لبنان يسلّّم دمشق أكثر من 130 موقوفاً بعد إنهاء ملفاتهم

من انتخابات محلية سابقة في محافظة الرقة السورية، 23 أكتوبر 2025
سورية: انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب في الرقة

آثار الدمار عقب استهداف مركز تأهيل صحي في كابول 17/3/2026
باكستان تنفي اتهامات باستهداف مركز صحي في كابول