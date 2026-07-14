استقالة رئيسة وزراء أوكرانيا غداة تلويح زيلينسكي بإقالتها

- قدمت رئيسة وزراء أوكرانيا، يوليا سفيريدينكو، استقالتها بعد إعلان الرئيس زيلينسكي عزمه إعفاءها ضمن تعديل وزاري يهدف لمواءمة الحكومة مع استراتيجية سياسية جديدة في ظل الحرب المستمرة مع روسيا. - ناقشت سفيريدينكو مع زيلينسكي التحديات التي تواجه أوكرانيا والتغييرات اللازمة لتعزيز عمل الحكومة، وأعربت عن استعدادها لخدمة الدولة في أي مهمة تعزز موقف أوكرانيا. - التعديلات المرتقبة تشمل رؤساء أجهزة إنفاذ القانون، وزيلينسكي عرض على سفيريدينكو قيادة مجال جديد، بينما أكد نائب رئيس الوزراء أن التغيير لن يؤثر على مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي.

قدّمت رئيسة وزراء أوكرانيا، يوليا سفيريدينكو، استقالتها إلى البرلمان، أمس الاثنين، وذلك غداة إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عزمه إعفاءها من منصبها، في إطار تعديل وزاري واسع يهدف إلى مواءمة الحكومة الأوكرانية مع استراتيجية سياسية جديدة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا للعام الخامس على التوالي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاستراتيجية السياسية الجديدة التي تهدف الحكومة الأوكرانية لمواءمتها؟ ما هو المنصب الجديد الذي يُرجح أن تتولاه رئيسة الوزراء المستقيلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، الاثنين، إن سفيريدينكو قدّمت استقالتها إلى البرلمان. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "سينظر البرلمان في هذه المسألة في المستقبل القريب وفقاً للإجراءات المتبعة". وربما تبدأ الإجراءات البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء. والأحد، قالت سفيريدينكو في منشور عبر "إكس"، إنها ناقشت مع زيلينسكي التحديات التي تواجه أوكرانيا، والتغييرات اللازمة لتعزيز عمل الحكومة، والخطوات التالية، مؤكدة استعدادها لخدمة الدولة الأوكرانية، وأداء أي مهمة تهدف إلى تعزيز موقف أوكرانيا، والدفاع عن مصالحها الوطنية، وتقريبها من السلام العادل.

I discussed with the President the challenges facing our country, the changes needed to strengthen the Government’s work, and our relations with international partners.



At this moment, it is critically important to unite all our strength and resources to make Ukraine stronger.… pic.twitter.com/lRIgk5yqh0 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 12, 2026

وكان زيلينسكي قال: "ستبدأ تغييرات في المناصب في أوكرانيا لضمان تنفيذ الاستراتيجية السياسية المحدثة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ. وأضاف أنه عرض على سفيريدينكو "فرصة قيادة مجال جديد ومهم من العلاقات مع شريك رئيسي"، معرباً عن امتنانه لـ"عملها الواضح والثابت والفعال" خلال فترة توليها رئاسة الحكومة، التي استمرت قرابة عام. وأشار زيلينسكي إلى أن "التعديلات المرتقبة ستشمل أيضاً رؤساء أجهزة إنفاذ القانون". وأردف "أتوقع أن نقوم، بالتعاون مع أعضاء البرلمان، بإجراء التغييرات اللازمة في حكومة أوكرانيا".

أخبار زيلينسكي يعتزم إطاحة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو

وعُينت سفيريدينكو في يوليو/ تموز 2025. ولم يحدد زيلينسكي المنصب الجديد لسفيريدينكو أو اسم من سيخلفها، لكنه أضاف أن هناك تغييرات أيضاً بين رؤساء أجهزة إنفاذ القانون. وقال النائب المعارض، ياروسلاف زيليزنياك، إن من المرجح أن تتولى سفيريدينكو منصب السفيرة لدى الولايات المتحدة.

وفي تعليق على التطورات السياسية، وتأثيرها بمساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رأى نائب رئيس الوزراء الأوكراني، المعني بملف الانضمام إلى الاتحاد، تاراس كاتشكا، اليوم الثلاثاء، أن التغيير المرتقب في الحكومة الأوكرانية لن يؤثر في اندماج البلاد بالتكتل. وقال كاتشكا في بروكسل، قبيل الافتتاح الرسمي للمرحلة الثانية من مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا، التي تُعرف باسم "المجموعة" السادسة التي تغطي العلاقات الخارجية، "هذه أولوية غير مشروطة للحكومة الأوكرانية لضمان استمرار المفاوضات، وكذلك عملية الإصلاح".

(رويترز، العربي الجديد)