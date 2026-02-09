استقالة تيم ألان مدير اتصالات رئيس وزراء بريطانيا إثر فضيحة ماندلسون

- استقالة تيم ألان، مدير الاتصالات لدى كير ستارمر، تأتي بعد استقالة مستشار آخر، مورغان ماكسويني، الذي اعترف بمسؤوليته عن تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة، مما أثار جدلاً بسبب صلات ماندلسون بجيفري إبستين. - ستارمر يواجه تحديات سياسية وانتخابية متزايدة، بما في ذلك الانتخابات الفرعية في "غورتون ودينتون"، وسط انتقادات حول قراراته وقدرته على إدارة البلاد. - استقالة المستشارين تترك ستارمر مكشوفاً أمام الغضب السياسي، مما يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي وموعد رحيله المحتمل.

استقال تيم ألان، مدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، قائلاً إنه يفسح المجال لتشكيل فريق جديد من أجل دعم رئيس الوزراء الذي يتعرض لانتقادات بسبب قراره تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة.

وتأتي استقالة ألان بعد يوم فقط من استقالة مورغان ماكسويني أقرب مستشاري ستارمر وقوله إنه يتحمل مسؤولية التشجيع على تعيين ماندلسون الذي أثارت صلاته بالراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية شكوكاً حول قدرة ستارمر على حسن الاختيار وإدارة البلاد. وفي بيان الاستقالة، قال ماكسويني: "قرار تعيين بيتر ماندلسون كان خاطئاً، لقد ألحق الضرر بحزبنا وبلدنا وبالثقة في السياسة. لقد نصحت رئيس الوزراء بهذا التعيين، وأتحمل المسؤولية الكاملة".

وخاطب ستارمر الموظفين في مكتبه في داونينغ ستريت، وحثهم على البقاء متحدين. وقال لهم "لا بد أن نثبت أن السياسة قد تكون قوة من أجل الخير". وأضاف "أعتقد أنها قد تكون، بل أعتقد أنها كذلك. سنمضي قدماً من هنا. سنمضي بثقة في مواصلة تغيير البلاد". لكن استقالة موظف آخر لا تسهم إسهاما يُذكر في تهدئة الأجواء أو إسكات الأصوات المطالبة بتنحي ستارمر.

ونقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن مصادر رفيعة في حزب العمال أن مغادرة ماكسويني تركت ستارمر "مكشوفاً " أمام سلسلة من التحديات السياسية والانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الفرعية في "غورتون ودينتون" المقررة نهاية الشهر الجاري، والتي قد تحدد مستقبله السياسي.

وقال مصدر مقرب من رئاسة الوزراء: "لقد فقد كير للتو درع حماية كان يقيه الغضب في قضية ماندلسون وقضايا أخرى عديدة. السؤال الآن: إلى أين سيُوجّه هذا الغضب تالياً؟". وفي السياق نفسه، قال أحد النواب: "المسؤولية تقع في النهاية على عاتق رئيس الوزراء. كل ما فعله هذا هو شراء القليل من الوقت، لكنه أصيب بجرح قاتل، والمسألة لم تعد (هل سيرحل؟) بل (متى؟)".

(رويترز، العربي الجديد)