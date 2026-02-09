استقالة تهز أكبر حزب معارض في تركيا

- استقال مسعود أوز أرسلان من حزب الشعب الجمهوري بعد تعرضه لتهديدات من رئيس الحزب أوزغور أوزال، بسبب شائعات عن انتقاله لحزب العدالة والتنمية، مما دفعه للقاء وزير البيئة والتغير الحضري وزيادة الضغوط عليه. - انتقد أوز أرسلان سلوك رئيس الحزب، مشيرًا إلى تلقيه إهانات تمس قيمه الأسرية، وأكد عدم قدرته على الاستمرار في الحزب، مع عدم تحديد وجهته المستقبلية. - أثارت الاستقالة ردود فعل واسعة، حيث نفى أوزال توجيه شتائم، وانتقد منصور ياواش الاستقالة، في ظل أزمة انقسامات داخلية بالحزب.

قدم رئيس بلدية منطقة كجي أوران، مسعود أوز أرسلان في العاصمة أنقرة، الأحد، استقالته من حزب الشعب الجمهوري بسبب شتائم وجهها له رئيس الحزب أوزغور أوزال بعد تسريبات تتعلق بنيته الانتقال لحزب العدالة والتنمية، ما سبب اهتزازا داخل الحزب. وأعلن أوز أرسلان استقالته في منشور على منصة إكس وقد كشف فيها خلفيات وحيثيات الاستقالة، حيث ادعى أنه تعرض لحملة تشهير وتلاعب بحقه بعد نيته إيجاد حلول لمنطقته البالغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وأدى ذلك إلى لقاء مع وزير البيئة والتغير الحضري مراد قوروم.

وأوضح انه عقب اللقاء "كثفت بعض الأطراف داخل حزب الشعب الجمهوري الشائعات والتصورات، حيث لا أفهم لماذا تفسر زيارة رئيس البلدية لوزير البيئة لمناقشة الخدمات المقدمة لمنطقته على أنها تنطوي على دوافع خفية، وقد ازدادت الضغوط، لأتلقى رسائل عبر تطبيق واتساب من رئيس الحزب أوزغور أوزال، تحتوي على إهانات وتهديدات وافتراءات لا تتوافق مع اللياقة السياسية وأخلاقيات الحزب والمسؤولية العامة والإنسانية".

وتساءل رئيس البلدية: "هل يعقل أن يهين زعيم حزب رئيس بلدية؟ هل يعقل أن يستهدف زعيم حزب القيم الأسرية ويسيء إليها؟ هل يعقل أن يهدد زعيم حزب بألفاظ بذيئة؟ لا سيما في ظل رسائل تمس قيمي الأسرية ووالدتي ووالدي المتوفى، وبالتالي وبينما يبقى احترامي ومحبتي لناخبي حزب الشعب الجمهوري راسخا، لم يعد بإمكاني الاستمرار في خدمته". وأضاف: "توصلت إلى قناعة بأنه من المستحيل أداء واجباتي بفعالية من خلال تركيز طاقتي ووقتي على مشاكل المنطقة في بيئة يهيمن عليها الخطاب والفهم السائدان في هذه الرسائل، وفي هذا السياق أعلن استقالتي من حزب الشعب الجمهوري".

ورافق استقالة رئيس البلدية استقالة عدد من الأعضاء من المجلس البلدي أيضا، فيما كانت وسائل إعلام قد نشرت في وقت سابق عن نية أوز أرسلان نيته الانتقال للحزب الحاكم وفق منشور سابق له يحيي مبادئ حزب العدالة والتنمية.

ولاحقا، أدلى رئيس البلدية المستقيل بتصريحات لقناة سي أن أن تورك قال فيها: "أتحدث إليك من هنا أوزغور أوزال، بأي حق تستحضر اسمي واسم والدي الراحل وترسل هذه الرسائل، إن كان لديك ذرة من الشرف أو النزاهة، فعليك الاستقالة من قيادة الحزب، فليخرج وينكر ذلك وكل من لا يثبت ذلك فهو عديم الشرف وليستقل".

رئيس البلدية لزعيم المعارضة: لماذا تريد تخريب علاقتي بالحكومة والعمل الذي أنجزته؟

وتساءل: "لماذا تريد تخريب علاقتي بالحكومة والعمل الذي أنجزته؟ لقد أُرسلت رسائل مليئة بالشتائم أمس، سأتقدم غدا بشكوى إلى النيابة العامة بسبب الإهانات، والتهديدات" وأضاف: "من غير المعلوم الوجهة حاليا هل في حزب العدالة والتنمية أم حزب الحركة القومية، أو الاستمرار كمستقلين".

وبعد تفاعل الشارع التركي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مع الحادثة وتسريب مضمونها الذي شمل شتائم وتهديدات، نفى أوزال توجيه أي شتائم لرئيس البلدية وعائلته في تصريح لقناة خلق تي في المقربة من الحزب. وقال أوزال عن أوز أرسلان: "إنه يكذب ويقول أشياء مثل لقد أهان عائلتي، أمي، أبي، لكن هذا غير صحيح". وعن الشتائم أفاد بأنه قال: "ما تفعله سيجلب العار للأم التي أنجبتك، ولأبنائك، ولأحفادك في المستقبل، وإذا وقعت يدي عليك أو إذا التقينا مرة أخرى، فلن أسامحك أبدا"، مبينا أنه سمع من مقرب من رئيس البلدية أنه سينتقل الأربعاء المقبل إلى حزب العدالة والتنمية.

من جانبه، انتقد رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش بشدة في منشور له استقالة أوز أرسلان، معتبرا أن "هذه الاستقالة التي تلقي بظلالها على إرادة أهالي المنطقة غير مقبولة أبدا، حيث عبر المواطنون عن خيارهم عبر صناديق الاقتراع؛ وأوكلوا إدارة المنطقة إلى حزب الشعب الجمهوري".

ويبدو أن حزب الشعب الجمهوري يواجه أزمة جديدة أخرى تستدعي ردات فعل في المرحلة المقبلة ما قد يعزز الانقسامات داخله، حيث إنه تعرض لنزيف في البلديات بسبب ملفات الفساد وعزل رؤساء عدة بلديات من أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما استقال آخرون، أبرزهم رئيسة بلدية آيدن أوزلم تشرتشي أوغلو، في ظل تفاعل شعبي كبير مع هذه التطورات.