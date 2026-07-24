استقالة الرئيس البنغلادشي تترك الشيخة حسينة بلا حلفاء

- أعلن الرئيس البنغلادشي محمد شهاب الدين استقالته بسبب مشاكل صحية خطرة، وسيتولى رئيس البرلمان مهام الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد. - شهدت فترة ولاية شهاب الدين احتجاجات طلابية في يوليو 2024 أدت إلى إسقاط حكومة الشيخة حسينة، وفاز الحزب الوطني البنغلادشي في الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي. - تواجه الشيخة حسينة ضغوطاً شعبية متزايدة بعد حظر حزبها وسجن قادته، وتعهدت بالعودة إلى البلاد رغم صدور حكم بإعدامها بتهم سياسية.

أعلن مكتب الرئيس البنغلادشي محمد شهاب الدين، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه بسبب مشاكل صحية خطرة. وقال شهاب الدين، حليف الشيخة حسينة رئيسة الوزراء المخلوعة، والتي فرت إلى الهند في عام 2024، في بيان إن "أحدث الفحوص الطبية أظهرت أنني أعاني من حالة تُعرف باسم الاعتلال العصبي اللاإرادي. وبسبب هذه الحالة، أعاني أحياناً من فقدان مؤقت للوعي". وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان حافظ الدين أحمد، سيتولى مهام الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

وشغل شهاب الدين (76 عاماً) منصب الرئيس، وهو منصب شرفي في بنغلادش، منذ إبريل/ نيسان 2023. وبصفته رئيساً للدولة، كان شهاب الدين يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن السلطة التنفيذية تقع في يد رئيس الوزراء والحكومة. وشهدت فترة ولايته احتجاجات قادها الطلاب في يوليو/تموز 2024، أدت إسقاط حكومة حسينة التي فرّت بدورها إلى الهند في أغسطس/ آب 2024.

قال شهاب الدين في وقت سابق إنه يعتزم الاستقالة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير الماضي

وكانت وكالة رويترز، قد نقلت أمس الخميس عن ثلاثة مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها، قولهم إن شهاب الدين سيستقيل اليوم الجمعة. وذكر أحد هذه المصادر أن الرئيس البنغلادشي أبلغ رئيس الحكومة طارق رحمن

الشيخة حسينة بلا حلفاء

بالأمر يوم الثلاثاء الماضي. علماً أن شهاب الدين سبق أن قال لـ"رويترز" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه يعتزم الاستقالة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير/ شباط الماضي. وكانت تلك الانتخابات البرلمانية، الأولى بعد أحداث 2024، حيث تصدر فيها الحزب الوطني البنغلادشي بقيادة طارق رحمن النتائج، ما أفضى لتنصيبه على رأس الحكومة.

في غضون ذلك يتزايد الضغط الشعبي على حكومة رحمن لإبعاد آخر حلفاء حسينة من المناصب العليا في بنغلادش، خصوصاً أن رئيس الوزراء السابقة أعلنت عزمها العودة إلى البلاد. علماً أنه تم حظر حزبها، رابطة عوامي، فيما سجن عدد من قادته ونشطائه أو اضطروا إلى التواري عن الأنظار منذ احتجاجات 2024، التي أسفرت حملة القمع خلالها عن مقتل نحو 1400 شخص. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة جرائم الحرب في البلاد، حكماً بإعدام حسينة بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" مرتبطة بحملة القمع عام 2024. وسبق أن طالبت بنغلادش مراراً الهند بتسليم الشيخة حسينة.

في الأثناء تعهدت رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة، بالعودة إلى البلاد والمثول للمحاكمة رغم إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحقها. كما جددت، في تصريحات الأربعاء الماضي، رفض إدانتها على خلفية حملة القمع، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية". وقالت في مقابلة صحافية مع وكالة "كيودو نيوز" اليابانية: "سأعود إلى بنغلادش. وسأمثل أمام المحكمة"، من دون أن تحدد محكمة بعينها. وأضافت: "قد يرسلونني إلى السجن. وقد يحاولون حتى إعدامي شنقاً. أنا أدرك تلك المخاطر". وفي مقابلة مع "رويترز" في العاشر من يوليو/ تموز الحالي، قالت حسينة (78 عاماً)، إنها تخطط، برفقة كبار قادة حزبها، للعودة إلى بنغلادش، مضيفة: "قد يعتقلونني عند عودتي، بل قد يقتلونني. ومع ذلك، لا بد لي من العودة؛ فقادة حزبي وكوادره يتعرضون لقمع هائل"، وفق قولها.

(رويترز، أسوشييتد برس)