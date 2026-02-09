- احتجاجات في سيدني ضد زيارة هرتسوغ: يعتزم مؤيدو الفلسطينيين التجمع للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر 3000 شرطي وصلاحيات استثنائية للشرطة. - أسباب الزيارة والجدول الزمني: يزور هرتسوغ أستراليا بدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي، حيث من المتوقع أن يلتقي بالناجين وعائلات ضحايا حادث إطلاق النار في شاطئ بونداي. - ردود الفعل والمعارضة: رفعت مجموعة العمل الفلسطينية دعوى قضائية ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات، بينما أصدر المجلس اليهودي الأسترالي رسالة مفتوحة تطالب بإلغاء الدعوة لهرتسوغ.

يعتزم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين التجمع في سيدني اليوم الاثنين للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعد أن وصفت السلطات زيارته بالحدث الهام ونشرت آلافا من رجال الشرطة للسيطرة على الحشود. وحثّت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة بوسط سيدني لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لكن منظمي الاحتجاج قالوا إنهم يعتزمون التجمع عند مبنى البلدية التاريخي في المدينة بدلا من ذلك.

ومنحت السلطات الشرطة صلاحيات نادرا ما يتم اللجوء إليها خلال الزيارة، بما في ذلك القدرة على تفريق الحشود ونقلها وتقييد دخولها إلى مناطق معينة وتوجيه الناس للمغادرة وتفتيش المركبات. وقال بيتر ماكينا، مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز لقناة ناين نيوز "نأمل ألا نضطر إلى استخدام أي من هذه الصلاحيات، لأننا على تواصل وثيق مع منظمي الاحتجاج". وأضاف "نريد بوجه عام الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع... سنكون موجودين بأعداد كبيرة فقط لضمان سلامة المجتمع".

وسيتم نشر حوالي 3000 شرطي في جميع أنحاء سيدني، أكبر مدينة في أستراليا. ويزور هرتسوغ أستراليا هذا الأسبوع تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي في شاطئ بونداي.

ومن المتوقع أن يلتقي هرتسوغ بالناجين وعائلات 15 شخصا قتلوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر/ كانون الأول خلال احتفال اليهود بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بونداي في سيدني.

ولاقت زيارة هرتسوغ معارضة من المؤيدين للفلسطينيين، حيث جرى التخطيط لتنظيم احتجاجات في المدن الكبرى في جميع أنحاء أستراليا، كما رفعت مجموعة العمل الفلسطينية دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

وقالت مجموعة العمل الفلسطينية، في بيان "سيكون يوما للاحتجاج الوطني للمطالبة باعتقال إسحاق هرتسوغ والتحقيق معه بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنه حرض على الإبادة الجماعية في غزة".

وأصدر المجلس اليهودي الأسترالي، وهو من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية البارزة من يهود أستراليا حثوا فيها ألبانيزي على إلغاء دعوة هرتسوغ.