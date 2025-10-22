استطلاع: 59% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين

- أظهر استطلاع رويترز وإبسوس أن 59% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية، مع تأييد 80% من الديمقراطيين و41% من الجمهوريين، مما يعكس تبايناً مع سياسات إدارة ترامب. - عبّر 60% من المشاركين عن أن رد إسرائيل في غزة كان مبالغاً فيه، بينما ساهم اتفاق وقف إطلاق النار في زيادة تأييد السياسة الخارجية لترامب إلى 38%. - ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 157 دولة، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من العواقب المحتملة للاعتراف.

كشف استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز مع شركة إبسوس للأبحاث والدراسات أنّ معظم الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية، إذ أيّد 59% من المشاركين الاعتراف بدولة فلسطين مقابل معارضة 33% فقط، فيما لم يجب الباقون عن السؤال. ويعني ذلك أنّ سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافضة لإعلان اعترافها بدولة فلسطينية لا تتماشى مع الرأي العام الأميركي.

واستمرت مدة الاستطلاع لمدة ستة أيام واختتم أمس الثلاثاء، وشملت النسبة التي أيدت الاعتراف بدولة فلسطينية 80% من الديمقراطيين و41% من الجمهوريين. وعبّر 60% من المشاركين في الاستطلاع عن أنّ رد إسرائيل في غزة كان مبالغاً فيه مقابل 31% عارضوا ذلك. وساهم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة، في ارتفاع نسبة تأييد السياسة الخارجية لترامب إلى 38% مقارنة بـ33% في الاستطلاع الأخير.

وبين الجمهوريين عارض نحو 53% الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما قال 41% من القاعدة المحافظة التي تؤيد الرئيس ترامب أنهم يدعمون الاعتراف بدولة فلسطينية، مما يشير إلى تغير كبير في آراء القاعدة الجمهورية التي كانت تنحاز بشكل أكبر بكثير لإسرائيل. وقال 51% إن ترامب يستحق تقديراً كبيراً إذا نجحت جهود السلام مقارنة بـ42% عارضوا ذلك. وبين الديمقراطيين قال واحد من كل أربعة أشخاص إنّ ترامب يستحق تقديراً كبيراً إذا صمد اتفاق غزة.

ومن أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى نحو 157 دولة، منذ إعلانها في الجزائر عام 1988 من الرئيس الراحل ياسر عرفات. وأخيراً، أعلنت دول فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، اعترافها بدولة فلسطين، فيما حذرت الولايات المتحدة الدول التي تنوي الاعتراف من أنه ستكون هناك عواقب وردة فعل، وأنه "سيؤدي إلى مزيد من المشاكل".