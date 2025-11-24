استطلاع لـ"سي بي أس": معظم الأميركيين يعارضون الحرب على فنزويلا

- أظهر استطلاع "سي بي أس نيوز" أن معظم الأميركيين يعارضون العمل العسكري في فنزويلا، معتبرين أن فنزويلا لا تشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة، ويطالبون بتوضيح نيات الإدارة الأميركية بشأن أي إجراء عسكري محتمل. - رغم دعم الجمهوريين للهجمات على القوارب المشتبه في نقلها للمخدرات، إلا أن الأميركيين يطالبون بأدلة على وجود المخدرات، ويعتقدون أن العمل العسكري لن يغير كمية المخدرات المتدفقة. - واشنطن حشدت عسكرياً في الكاريبي، مهددةً حكومة مادورو، وسط اتهامات كاراكاس باستخدام المخدرات كذريعة لتغيير النظام والاستيلاء على النفط.

أظهر استطلاع رأي لشبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية، اليوم الاثنين، أنّ معظم الأميركيين يُعارضون العمل العسكري في فنزويلا، على وقع التهديدات المتكرّرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بضرب البلد اللاتيني تحت ذريعة محاربة تجارة المخدرات.

وحسب الاستطلاع، ترى أغلبية كبيرة من الأميركيين، من مختلف التوجهات الحزبية، أن الإدارة بحاجة إلى توضيح نيّات الولايات المتحدة بشأن أي إجراء، وأنها لم تُقدم ذلك بوضوح بعد، كما يرى الأميركيون وفق الاستطلاع أن فنزويلا لا تشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة، بل يعتبرها عدد أكبر تهديداً ثانوياً، وهم يُعارضون إلى حد كبير أي عمل عسكري مُحتمل.

وقال الشبكة الأميركية إنه على هذا الأساس، تُقابل فكرة العمل العسكري الأميركي المُحتمل في فنزويلا باستنكار واسع النطاق، كما أن الإجراء لا يحظى بدعم ساحق من الجمهوريين. ووفق الاستطلاع، قال ثلاثة من كل أربعة أميركيين أيضاً إنّ ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس قبل اتخاذ أي إجراء عسكري في فنزويلا.

وانقسمت آراء الأميركيين بشأن الهجمات العسكرية الحالية على القوارب المشتبه في نقلها للمخدرات، إذ يوافق عليها أكثر من نصفهم بقليل، مدفوعةً بدعم شبه شامل بين الجمهوريين، على الرغم من أن الأميركيين عموماً يقولون بأغلبية ساحقة إنهم يجب أن يروا أدلة على وجود مخدرات، وفق الاستطلاع. ومع ذلك، لا يعتقد معظم الأميركيين أن العمل العسكري الأميركي في فنزويلا سيغير كمية المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة، وقالت الشبكة إن الجمهوريين المؤيدين لـ"لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" هم في الواقع أكثر دعماً للعمل العسكري المحتمل، وهم نفسهم الذين أيدوا القصف في إيران قبل أشهر.

وحشدت واشنطن عسكرياً في منطقة الكاريبي خلال الأشهر الأخيرة، في تحرك هو الأكبر منذ عقود، بالتزامن مع تهديدات المسؤولين الأميركيين بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، الذي قال أخيراً إنّ أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "معدودة"، فيما لم يستبعد التدخل العسكري داخل فنزويلا. وقال أربعة مسؤولين أميركيين لوكالة رويترز، أمس الأحد، إنّ الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلّقة بفنزويلا في الأيام المقبلة، في الوقت الذي تصعّد فيه الإدارة الأميركية ضغوطها على حكومة مادورو. وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إنّ هذه العمليات ستكون على الأرجح الجزء الأول من تحرك جديد يستهدف مادورو.

وتتهم كاراكاس واشنطن باستخدام المخدرات ذريعةً "لفرض تغيير النظام" في فنزويلا والاستيلاء على نفطها. وأدت ضربات أميركية على قوارب يُشتبه في أنها تنقل مخدرات إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً حتى الآن، بحسب واشنطن، وتصف كاراكاس هذه الهجمات بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".