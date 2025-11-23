استطلاع: تراجع رضا الألمان عن أداء حكومتهم إلى أدنى مستوى

- أظهر استطلاع "إنسا" تراجع رضا الألمان عن الحكومة الجديدة إلى 22%، وهو أدنى مستوى منذ توليها السلطة، مع 67% غير راضين و11% ممتنعين عن الرأي. - بالنسبة لأداء المستشار فريدريش ميرز، أبدى 25% رضاهم، بينما أعرب 64% عن عدم رضاهم، وامتنع 11% عن الإجابة، مما يعكس تراجعاً في شعبيته. - في "استطلاع الأحد" للتوجهات الحزبية، بقي التحالف المسيحي عند 25%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي عند 15%، بينما تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة 26%.

كشف استطلاع للرأي أن نسبة رضا الألمان عن أداء حكومتهم الجديدة وصل إلى أدنى مستوى له منذ تولي الحكومة مهامها في 6 مايو/أيار الماضي. ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أعرب 22% من المشاركين عن رضاهم عن أداء الحكومة التي تضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتراجع قدره نقطتان مئويتان مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أدنى مستوى لرضا الألمان عن أداء الحكومة يسجله استطلاع المعهد.

في المقابل، أعرب 67% آخرون عن عدم رضاهم، فيما امتنع 11% عن الإدلاء برأيهم. أما بالنسبة لأداء المستشار ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرز، فقد أعرب 25% من المشاركين عن رضاهم، بانخفاض نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق، بينما أبدى 64% عدم رضاهم، وامتنع 11% عن الإجابة.

وشارك في الاستطلاع 1004 أشخاص يومي 20 و21 نوفمبر. وطرحت أسئلة محددة منها: "بوجه عام هل أنت راض عن أداء فريدريش ميرز مستشاراً أم غير راض؟" و"بوجه عام هل أنت راض عن أداء الحكومة الألمانية الحالية أم غير راض؟".

وفيما يعرف بـ "استطلاع الأحد" الخاص بالتوجهات الحزبية، بقيت نتائج الأحزاب مستقرة تقريبا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث حصل التحالف المسيحي على 25%، فيما بقي الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند 15%. وظل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي القوة الأكبر بنسبة 26%. أما حزب الخضر فحقق 11%، وحزب اليسار 10% (-1). بينما لم يتمكن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي (4%) والحزب الديمقراطي الحر (3%) من تجاوز عتبة دخول البرلمان. وشمل استطلاع الأحد الذي أجري خلال الفترة بين 17 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 1208 ألمان من الناخبين المؤهلين.

(أسوشييتد برس)