استطلاعان يظهران تقدم ممداني بفارق مريح في انتخابات نيويورك

- يتصدر زهران ممداني السباق لانتخابات عمدة نيويورك بفارق 25 نقطة عن أندرو كومو، وفقًا لاستطلاع كلية إيمرسون، مع دعم قوي من الشباب والناخبين السود، مما يعزز فرصه في الفوز. - شهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا على التصويت المبكر، حيث أدلى 400 ألف ناخب بأصواتهم، وهو أربعة أضعاف نسبة التصويت المبكر في انتخابات 2021. - يواجه ممداني هجومًا من الجمهوريين والديمقراطيين، مع دعم مالي كبير لكومو من رجال الأعمال، بينما ينفي ممداني الاتهامات الموجهة إليه بشأن سياساته.

أظهر آخر استطلاع لانتخابات عمدة مدينة نيويورك، تقدم المرشح الديمقراطي زهران ممداني بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه الحاكم السابق أندرو كومو الذي يترشح مستقلاً، يليهما المرشح الجمهوري كورتيس سليوا. وأجرت الاستطلاع كلية إيمرسون، وأظهرت النتائج زيادة بنحو 7 نقاط لصالح ممداني عن آخر استطلاع أجرته المؤسسة في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أظهر أن 58% من الناخبين الذين صوتوا بالفعل قد أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الديمقراطي.

وأدلى نحو 400 ألف ناخب بأصواتهم مبكراً في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، في الانتخابات التي تجري الثلاثاء المقبل، ويتنافس عليها الديمقراطي الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب زهران ممداني، وينافسه الحاكم الديمقراطي السابق لنيويورك والذي يترشح مستقلاً بعد خسارته الانتخابات للتمهيدية للحزب أندرو كومو، والمرشح الجمهوري كيرتس سليوا. وبلغ إجمالي الذين صوتوا مبكّراً أربعة أضعاف النسبة مقارنة بنفس الفترة في انتخابات عمدة المدينة 2021، والتي شهدت أول استخدام للتصويت المبكّر بها.

كما أظهر استطلاع آخر، أجرته جامعة ماريست، تقدم ممداني بفارق 16 نقطة في السباق، وكان المرشح الوحيد الذي حظي بتأييد الناخبين المحتملين، كما عزّز تقدمه في الاستطلاعيين بفضل الدعم القوي من الشباب والناخبين السود. وترفع هذه النتائج في استطلاعات رأي الأيام الأخيرة قبل الانتخابات من حظوظ ممداني للفوز بانتخابات أكبر مدن الولايات المتحدة وأكثرها أهمية بجانب العاصمة. ورغم ارتفاع المعنويات لدى حملة ممداني، إلّا أنه حثّ أنصاره على تجاهل استطلاعات الرأي، محذراً من أن الأغنياء والمعارضين له يحاولون بكل السبل للعمل على نجاح كومو، وقال في رسالة لأنصاره "لدينا انتخابات لنفوز بها".

وتجذب انتخابات نيويورك الاهتمام الوطني للبلاد، في ظلّ الهجوم الجمهوري والديمقراطي على ممداني والزعم أنه يرغب في فرض الأكل الحلال على سكان المدينة، وأنه يرغب في إنهاء تمويل الشرطة، وهو الأمر الذي نفاه المرشح الفائز بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية مراراً وتكراراً، كما تجاهل معظم الديمقراطيون تزكيته لموقفه الرافض للإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة، وتصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أنه، إذا فاز، سيلقي القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته المدنية، تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

ويتحالف رجال الأعمال والبليونيرات واللوبي الصهيوني والجمهوريين بكل قوة لمنع فوز ممداني، وتبرع العمدة السابق الديموقراطي مايكل بلومبرغ، الأربعاء الماضي، بمليون ونصف المليون دولار لمجموعات مؤيدة لكومو. وكان الرئيس دونالد ترامب قد هاجم ممداني ووصفه بالشيوعي اليساري المتطرف، غير أنّه في الأيام الأخيرة أشار إلى أنه قد يتصل به حال فوزه بانتخابات المدنية التي كانت مقراً رئيسياً لأعمال ترامب لعقود. وألقى أحدث غلاف لمجلة الإيكونوميست الضوء على مدى اهتمام قادة الأعمال حول العالم بانتخابات المدينة وظهر ممداني على الغلاف هو والرئيس ترامب وهما يتسلقان مبنى إمباير ستيت بالمدينة تحت عنوان "معركة نيويورك".