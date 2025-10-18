- استشهد 11 فلسطينياً من عائلة أبو شعبان، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق غزة، مما يمثل أكبر حصيلة ضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. - دعت حركة حماس الرئيس الأميركي والوسطاء للتدخل لوقف تجاوزات الاحتلال، مؤكدة أن المجزرة تأتي ضمن خروقات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. - رصد مركز غزة لحقوق الإنسان 36 انتهاكاً لوقف إطلاق النار، فيما استشهد 23 فلسطينياً وأصيب 122 آخرون منذ بدء سريان الاتفاق.

استشهد 11 فلسطينياً من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق مدينة غزة مساء الجمعة، في حصيلة هي الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، بحسب مصادر طبية وشهود عيان. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان إن القصف استهدف مركبة تقل أفراد عائلة أبو شعبان أثناء عودتهم إلى منزلهم في حي الزيتون شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا بداخلها.

وأوضح بصل أن بين القتلى سبعة أطفال وثلاث نساء ورجلا، مشيراً إلى أن طواقم الإنقاذ واجهت صعوبة في انتشال الجثامين بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة في المنطقة المستهدفة. وذكر شهود عيان أن قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت المركبة بعد أن تجاوزت منطقة مصنفة "خطاً أصفر"، في إشارة إلى مناطق محظور على المدنيين الاقتراب منها.

وعلى إثر ذلك، دعت حركة حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء إلى "متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر". وذكرت أن المجزرة بحق عائلة أبو شعبان تأتي في سياق "خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث يواصل العدو الصهيوني تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، بما يؤكد نواياه العدوانية".

وبحسب بيان لمركز غزة لحقوق الإنسان الخميس، فقد تم رصد 36 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريانه، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 23 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 122 آخرون خلال الفترة نفسها. وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس تعليمات بوضع علامات ميدانية واضحة على "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة لقتل كل من يتجاوزه.

وبموجب الخط المنصوص عليه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 50% من مساحة القطاع. ويدور الحديث عن خط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وتلك التي يُسمح للسكان الفلسطينيين بالتحرك فيها على امتداد القطاع. وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب، انسحب جيش الاحتلال إلى ما وراء الخط منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي. وارتكب جيش الاحتلال عشرات الخروقات وقصف فلسطينيين بزعم تجاوز بعضهم الخط الأصفر منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)