استشهاد مهندسين لبنانيين في غارة إسرائيلية على الجرمق

- استشهد مهندسان وأصيب شخص آخر في جنوب لبنان جراء استهداف إسرائيلي لسيارة، حيث كانت الغارة جزءًا من سلسلة هجمات إسرائيلية على المنطقة. - شهدت بلدات جنوب لبنان تحليقًا مكثفًا للطائرات الإسرائيلية بعد الغارة، مما يعكس استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. - الأمم المتحدة أكدت استشهاد 103 مدنيين منذ وقف إطلاق النار، مطالبة بإنهاء المعاناة المستمرة نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية في المناطق السكنية.

استشهد شخصان وأصيب آخر بجروح، اليوم الخميس، في جنوب لبنان إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة في حصيلة أولية وفق وزارة الصحة اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الشهيدين مهندسان كانا في مهمة كشف على أضرار العدوان في البلدات من قبل شركة "معمار". كما شهدت بلدات أرنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق، في الجنوب اللبناني، تحليقاً مكثفاً للطائرات الإسرائيلية عقب الغارة.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة، صباح الخميس، بصاروخ موجه على أوتوستراد كفررمان الجديد، عند مثلث الجرمق- الخردلي- الميدنة، وتقع المنطقة على مسافة نحو 10 كلم من الحدود مع فلسطين المحتلة. ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شن، يوم الأحد الماضي، سلسلة غارات على بلدتي كفر رمان والجرمق، استهدف فيها المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة في كفر رمان والجرمق.

ويأتي العدوان الجديد بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة كفرا جنوبي لبنان، أمس الأربعاء، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة خمسة آخرين، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وكانت الأمم المتحدة قالت، الأربعاء، أنها تحقّقت من استشهاد 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مطالبةً بوضع حد للمعاناة المستمرة. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان، "ما زلنا نشهد آثاراً مدمّرة لضربات الطائرات الحربية والمسيّرة في المناطق السكنية، وكذلك بالقرب من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب".