استشهاد مسن فلسطيني في سجون الاحتلال وإطلاق الرصاص على آخر

- استشهاد المعتقل الفلسطيني كامل العجرمي يبرز تصاعد الانتهاكات في السجون الإسرائيلية، حيث يُضاف إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين سقطوا بسبب التعذيب والإهمال الطبي، مما يعكس مرحلة دموية غير مسبوقة بارتفاع عدد الشهداء إلى 80. - بيان هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة مثل التعذيب والإهمال الطبي، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال وفرض عقوبات دولية. - حالة الأسير عزمي أبو هليل، الذي أُصيب بالرصاص المطاطي، تعكس الظروف الصحية المتدهورة داخل السجون، حيث يُستخدم مرض الجرب كأداة للتعذيب بسبب نقص مواد التنظيف والمطهرات.

أفادت مؤسّسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى بأنها اُبلغت اليوم الاثنين باستشهاد المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي المسن كامل العجرمي (69 عاماً) من قطاع غزة، بتاريخ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025. والشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء، وكان يقبع في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي قبل نقله إلى المستشفى في سجن "النقب".

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان صحافي، إنّ الشهيد العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين سقطوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات التعذيب الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة. ويأتي الإعلان عن استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين، وقال البيان إن الحركة الأسيرة لم تشهد في تاريخها مرحلة دموية كما يحدث منذ اندلاع الحرب.

وأشار البيان إلى إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية، مضيفاً "تبقى شهادات معتقلي غزة الأشدّ فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية"، ومع استشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (80) شهيداً، وهم فقط من جرى التعرف على هوياتهم، في ظلّ استمرار جريمة الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين.

واعتبر البيان أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة "يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد"، ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى الإعدامات الميدانية التي طاولت عشرات المعتقلين، مضيفاً أن صور الجثامين التي سُلّمت مؤخراً بعد وقف إطلاق النار، شكلت شواهد دامغة على مستوى الإجرام الذي مورس بحقّهم، ودعا المنظومة الحقوقية الدولية "لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني"، وطالبت المؤسّستان "بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة".

إطلاق الرصاص على أسير طالب بعلاج للجرب

وفي السياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، بأن قوات إدارة سجون الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي على الأسير عزمي أبو هليل من مدينة دورا جنوب الخليل، بعد مطالبته بالعلاج من مرض الجرب "السكايبوس". وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي، أن المحامي المعتقل عزمي أبو هليل (31 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل، المحتجز في سجن "عوفر"، يعاني أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة، نتيجة إصابته بمرض الجرب (السكابيوس) منذ إبريل/نيسان الماضي، دون أن يتلقى العلاج اللازم حتى اليوم، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على إصابته. وأشار النادي إلى أن حالة أبو هليل المعتقل منذ يناير/كانون الأول 2024، تفاقمت على نحوٍ خطير، إذ انتشرت الدمامل في جسده وظهرت عليه تشققات وتقرحات واضحة خلال الزيارة الأخيرة له في سجن "عوفر".

وأوضح النادي أن أبو هليل "تعرض لعملية قمع، على يد وحدات السّجن خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن طالب مراراً بتلقي العلاج، وقد أطلقت تلك القوات الرصاص المطاطي عليه، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي"، مؤكداً أنه "يعاني اليوم من حكة شديدة وتقرحات مؤلمة تمنعه من النوم، ويُحرم من تلقي أي علاج، فضلاً عن انخفاض حاد في وزنه الذي وصل إلى 49 كيلوغراماً بسبب سياسة التجويع الممنهجة بحقه".

وبيّن نادي الأسير أنّ أبو هليل واحد من بين آلاف المعتقلين والأسرى، الذين أُصيبوا بالجرب داخل سجون الاحتلال، إذ تحوّل المرض إلى أداة للتعذيب بفعل تعمّد إدارة السجون الإسرائيلية إبقاء الظروف المسببة له قائمة، من خلال: نقص مواد التنظيف والمطهرات، وحرمان الأسرى من الاستحمام المنتظم، وانعدام توفر الملابس النظيفة (إذ يمتلك معظم الأسرى غياراً واحداً فقط)، وإجبار الأسرى على غسل ملابسهم يدوياً، ومنعهم من تجفيفها في الهواء، ما يُبقيها رطبة ويُسهم في انتشار الأمراض الجلدية.