استشهاد مسعف بقصف إسرائيلي شمال غزة

- استشهد المسعف الفلسطيني إبراهيم صقر في قصف إسرائيلي بمسيّرة شمال غربي قطاع غزة، مما أدى إلى صعوبة وصول فرق الإنقاذ بسبب تحليق المسيّرات على مستوى منخفض. - ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 823 شهيداً و2308 إصابات، مع استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف إلى الضحايا العالقين. - انتقدت حركة حماس تصريحات توني بلير في مجلس الأمن لتبنيها الموقف الإسرائيلي وتجاهلها خروقات الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير.

استشهد مسعف فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية في منطقة التوام الواقعة شمال غربي قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية لـ"العربي الجديد" أن المسعف إبراهيم صقر استشهد من جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفته قرب دوار التوام شمال غربي قطاع غزة، مشيرة إلى أن جثمان الشهيد كان عبارة عن أشلاء من جراء الاستهداف.

وبحسب المصادر، فإن المسعف صقر، الذي يعمل في الخدمات الطبية، استشهد خلال توجهه لعمله سيراً على الأقدام من منطقة سكنه، فيما عرقلت مسيّرات "كواد كابتر" الإسرائيلية وصول فرق الإنقاذ إليه من خلال تحليقها على مستوى منخفض لفترات طويلة قبل انتشاله. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 شهداء، بينهم شهيد انتُشل من تحت الأنقاض، و7 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.

ووفق الإحصائية المحدثة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 823 شهيداً و2308 إصابات، إضافة إلى 763 حالة انتشال، فيما ارتفع العدد التراكمي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72599 شهيداً و172411 إصابة.

إلى ذلك، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح عمّمه على وسائل الإعلام صباح اليوم، إن "️كلمة مندوب ما يُسمّى بـ"مجلس السلام" توني بلير، في مجلس الأمن، تتبنى بشكل واضح الموقف الإسرائيلي، إذ أغفلت الحديث عن خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، وسقوط أكثر من 820 شهيداً، واستمرار تقييد المساعدات، ومنع الإعمار، ومواصلة عمليات التدمير". وأضاف قاسم في تصريحه: "من المؤسف أن بلير، ومن على منصة مجلس الأمم المتحدة، أغفل حق شعبنا في الاستقلال وتقرير المصير، وأهمل تماماً الحديث عن استمرار الاحتلال، مستخدماً قضية الكارثة الإنسانية في غزة لانتزاع مواقف سياسية".