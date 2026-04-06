- استشهد سائق فلسطيني يعمل لدى منظمة الصحة العالمية بعد استهداف جيش الاحتلال لسيارة المنظمة في خانيونس، مما أدى إلى تعليق سفر المرضى عبر معبر رفح، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى 72,302 شهيد و172,090 مصاباً، مع سقوط شهداء ومصابين جدد خلال الـ24 ساعة الماضية. - أكد الناطق باسم كتائب القسام رفض الحركة لنزع سلاحها، محذراً إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى والمعتقلين، ومطالباً الوسطاء بالضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها.

استشهد فلسطيني يعمل سائقاً لدى منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار على سيارة المنظمة في شارع صلاح الدين في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أعلن ناشطون.

وقال ناشطون إن جيش الاحتلال استهدف بالرصاص الحي سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية وسيارة أخرى، ولم يصدر عن المنظمة ولا جيش الاحتلال تفسير للحادث. ووصل جثمان الشهيد مجدي أصلان، الذي يعمل سائقاً مع المنظمة، إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وفي أعقاب الحادثة، جرى تعليق سفر مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح، اليوم الاثنين، وفق مصادر محلية. وبات استهداف الفلسطينيين حدثاً يومياً في القطاع، مع مواصلة جيش الاحتلال عملياته وعدوانه. وفي كل يوم يسقط شهداء فلسطينيون نتيجة العدوان الذي لم يتوقف منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وسريانه في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفاً و302 شهيد و172 ألفاً و90 مصاباً، بينهم 7 شهداء و17 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "7 شهداء جدد و17 مصاباً".

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، يوم الأحد، أن الحركة لن تقبل بنزع سلاحها، محذراً إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها. وقال أبو عبيدة في خطاب متلفز إن "طرح ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة ما هو إلا سعي مفضوح من قبل الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وهو ما لن نقبله بأي حال من الأحوال".

وأضاف: "نؤكد أن ما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات والإبادة لن ينتزعه بالسياسة ولا على طاولة المفاوضات". وحذر من أن "ما يحاول العدو تمريره اليوم على المقاومة الفلسطينية عبر أشقائنا الوسطاء أمر بالغ الخطورة"، مطالباً الوسطاء بـ"الضغط على الكيان لاستكمال التزامه بالمرحلة الأولى قبل الحديث عن المرحلة الثانية".