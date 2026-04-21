استشهاد فتى فلسطيني في الخليل بعد دهسه بسيارة لوزيرة الاستيطان

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن سيارة كانت في طريقها لتأمين وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستورك قتلت فتى فلسطينياً قرب الخليل. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت نقلاً عن مصادر طبية باستشهاد الفتى محمد مجدي الجعبري (16 عاماً)، في بيت عينون شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أنّ راكب دراجة فلسطينياً يبلغ من العمر 16 عاماً قُتل بعد أن صدمته سيارة على شارع 60 قرب الخليل. ونقلت عن شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، فيما نقلت عن مصدر أمني قوله إن السيارة التي صدمته تابعة لوحدة "ماغين"، (التي تقوم بتأمين الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين)، وكان ركابها في طريقهم لتأمين الوزيرة أوريت ستروك، قبيل فعاليات إحياء إسرائيل ذكرى قتلاها الذي قُتلوا في الحروب.

وليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها سيارات في خدمة وزراء إسرائيليين ضالعة في حوادث خطيرة. ففي أغسطس/ آب 2023 اصطدمت سيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمركبة كانت تستقلها عائلة تضم ثلاثة أطفال. ووفقاً لمصادر في حينه، فإن سائق الوزير اجتاز تقاطع ما يُسمى "التلة الفرنسية" في القدس المحتلة، عند إشارة حمراء، بينما كان بن غفير داخل السيارة. ولم يُصب أحد في الحادث.

وفي عام 2024، تعرضت مركبة بن غفير لحادث سير، حين انقلبت السيارة التي كان يستقلها عند "تقاطع الهستدروت" في الرملة.

وأصيب بن غفير بكسور في الأضلاع، ونُقل إلى مستشفى أساف هروفيه بحالة طفيفة، كما نُقل إلى المستشفى أحد حراسه، وابنته، وسائق المركبة الأخرى التي كانت طرفاً في الحادث، وجميعهم بحالة طفيفة. وقال مصدر في الشرطة إن سائق الوزير دخل التقاطع عند إشارة حمراء قبيل وقوع الحادث.