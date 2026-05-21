استشهاد طفل وإصابة آخرين باستهداف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

- استشهد الطفل الفلسطيني جود دويك وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لتجمع في بيت لاهيا شمال غزة، حيث تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. - تشهد مناطق شمال قطاع غزة، خاصة مخيم جباليا، استهدافات إسرائيلية متكررة، مما أدى إلى تدمير منازل وإصابات بين النازحين، بالإضافة إلى استشهاد سائقي شاحنات المساعدات في رفح. - قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي بدير البلح، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

استشهد طفل فلسطيني وأصيب اثنان آخران من جراء استهداف نفذته مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، استهدفت تجمعاً للفلسطينيين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن الشهيد هو الطفل جود دويك البالغ من العمر 13 عاماً، حيث كان يلهو قرب ما يسمى "الخط الأصفر"، قبل أن تلاحقه مسيّرة إسرائيلية وتلقي قنبلة عليه، ما تسبب في استشهاده على الفور وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى انتشال الشهيد والمصابين ونقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لتلقي العلاج، فيما ألقت العائلة نظرة الوداع على طفلها الذي استشهد من جراء استهدافه بمسيّرة إسرائيلية. وفي السياق عينه، نقلت الطواقم الطبية عدداً من الإصابات من مخيم حلاوة، الذي يضم نازحين فلسطينيين في منطقة مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، إلى مجمع الشفاء الطبي.

وتشهد مناطق شمال قطاع غزة، وتحديداً مخيم جباليا، منذ أسابيع عدة، استهدافات إسرائيلية بحق النازحين، إلى جانب عمليات إخلاء شملت أحد المربعات السكنية، ما تسبب في قصف منزلين وتدميرهما بالكامل، إضافة إلى أضرار لحقت بالمنطقة المحيطة، بما في ذلك مخيم يؤوي نازحين. وفي سياق منفصل، تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثماني شهيدين من سائقي شاحنات المساعدات، بعدما قتلهما الاحتلال الإسرائيلي، أول من أمس الاثنين، في منطقة مواصي رفح، جنوبي قطاع، غزة أثناء عملهما.

وأوضحت مصادر طبية أنّ الشهيدين اللذين قتلهما الاحتلال هما محمد عبد الفتاح علي الحيلة ومحمود نافذ محمد عوض، وقد نُقلا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع. وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح متفاوتة من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلاً يعود لعائلة إسماعيل، شرقي مخيم المغازي، بعدما حذّر الاحتلال سكانه من ضرورة إخلائه، موضحة أن الإصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، وشملت أطفالاً ونساءً، نتيجة شدة الانفجار وتطاير الشظايا إلى مسافات واسعة.