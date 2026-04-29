استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

- استشهد الطفل الفلسطيني إبراهيم عبد الفتاح الخياط، 16 عاماً، برصاص جيش الاحتلال في الخليل، وأصيب آخرون في المنطقة ذاتها، بينما تعرض شاب للاعتداء من قبل مستوطنين في مسافر يطا. - شهدت القدس والخليل اعتداءات من قبل المستوطنين، حيث أصيبت راهبة مسيحية، واستولت قوات الاحتلال على منزل وداهمت جمعية خيرية، كما هدمت منزلاً وغرفة زراعية في مناطق مختلفة. - تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية، حيث جرفت قوات الاحتلال أراضٍ زراعية، واقتلعت مستوطنون أشجار زيتون ولوزيات، مع اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحاووز بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وصول طفل يبلغ من العمر 14 عاماً إلى مستشفى الهلال الأحمر في الخليل مصاباً بالرصاص الحي في منطقة البطن، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثراً بجروحه الخطيرة، فيما أعلنت وزارة الصحة أن الطفل هو إبراهيم عبد الفتاح الخياط، وعمره 16 عاماً.

وأكدت مصادر محلية وعائلية أن الطفل الشهيد هو إبراهيم عبد الخياط من مدينة الخليل، مشيرة إلى أنه أصيب خلال إطلاق قوات الاحتلال النار في المنطقة، ما أدى إلى استشهاده بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى. من جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في منطقة الحاووز بمدينة الخليل، إحداهما في الفخذ والأخرى في الفخذ والركبة، جراء إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال، كما نقلت طواقم الهلال إلى المستشفى شاباً تعرض لاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وفي سياق آخر، أكدت محافظة القدس إصابة راهبة مسيحية، اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لاعتداء من أحد المستوطنين داخل مدينة القدس المحتلة. وفي مدينة الخليل، استولت قوات الاحتلال على منزل ورفعت فوقه علم الاحتلال، كما داهمت مقر جمعية خيرية في المدينة. إلى ذلك، أكد المشرف العام حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في منطقة باروق بمسافر يطا، جنوب الخليل، في حين هدمت جرافاتها غرفة زراعية في منطقة واد صافا، شمال بيت أمر، شمال الخليل، كانت تُستخدم لخدمة الأراضي الزراعية.

وفي سياق آخر، طارد مستوطنون فلسطينيين في خربة حمروش، شرق سعير، بالخليل قبل سرقتهم عجلا، كما نصب مستوطنون بوابة حديدية على شارع وادي القلط، غرب أريحا، وهو طريق حيوي يستخدمه المواطنون يومياً. وجرفت جرافات الاحتلال أراضي زراعية في محيط بلدة سنجل، شمال رام الله، فيما اقتلع مستوطنون نحو 200 شجرة زيتون ولوزيات في منطقة شويكة، جنوب الخليل، بالتزامن مع اعتقال مواطنين من خربة أصفي خلال اقتحام رافقته محاولات لسرقة الأغنام، إضافة إلى اقتحام مماثل في خربة مغاير العبيد في المسافر. إلى ذلك، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أخطرت، الأربعاء، بهدم عدة منازل في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.