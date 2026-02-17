- انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الجفتلك بالأغوار الوسطى أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، بينما كانوا يقطفون نبتة العكوب. - قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومنعت الاقتراب منها، ونقلت الأطفال المصابين بواسطة طائرات مروحية إلى مستشفيات إسرائيلية، دون توفر معلومات دقيقة حول حالتهم الصحية. - جيش الاحتلال أصدر بياناً يؤكد أن المنطقة منطقة إطلاق نار ممنوعة الدخول، وأعلن عن بدء التحقيق في الحادثة.

استُشهد طفلان فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم من مخلّفات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الأطفال من بلدة الجفتلك في الأغوار الوسطى، شمالي أريحا، في الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية الجفتلك أحمد غوانمة لـ"العربي الجديد" إن خمسة أطفال من بلدة الجفتلك كانوا في أراضي قرية فروش بيت دجن المجاورة، عندما انفجر بهم لغم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة جداً، من دون توفر معلومات دقيقة حول أسمائهم أو طبيعة إصاباتهم".

وأكد غوانمة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنطقة عقب الحادث، ودفعَت بتعزيزات إلى المكان، ومنعت أي شخص من الاقتراب، ونقلت الأطفال بواسطة طائرات مروحية إلى مستشفيات إسرائيلية. وأفادت مصادر "العربي الجديد" بأن الأطفال كانوا يقومون بقطف نبتة العكوب في المنطقة عندما انفجر الجسم المشبوه، ما أدى إلى إصابتهم، فيما لم تتضح بعد طبيعة الإصابات أو تفاصيل إضافية حول حالتهم الصحية، كونهم موجودين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، عمّم جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً حول الحادثة، جاء فيه: "قبل وقت قصير، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة معسكر ترتسيه في لواء الأغوار والوديان، وذلك عقب بلاغ عن ثلاثة فلسطينيين أُصيبوا نتيجة العبث بجسم متفجّر من مخلفات قوات الجيش. الجيش يؤكد أن هذه المنطقة هي منطقة إطلاق نار، والدخول إليها ممنوع وخطير للغاية. قدّمت القوات علاجاً طبياً أولياً للمصابين في المكان. سيتم التحقيق في الحادث".