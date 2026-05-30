استشهاد طبيب وإصابة طفلين بقصف إسرائيلي على دير البلح

- استشهد الطبيب جمال أبو عون وأصيب طفلان جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين قرب حاجز في دير البلح، وسط قطاع غزة، حيث كان أبو عون رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا. - الاستهداف وقع بجوار مدرسة تشهد فعالية للأطفال، مما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية. - يأتي هذا الاستهداف ضمن حملة إسرائيلية مستمرة منذ أكتوبر 2023، تستهدف الكوادر الطبية والمنظومة الصحية في غزة، مما أدى إلى خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة.

استشهد طبيب وأصيب طفلان آخران بجراح متفاوتة، اليوم السبت، جراء قصف نفذته طائرة استطلاع إسرائيلية استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب حاجز الشرطة المقابل لبوابة المحافظة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية وميدانية، لـ"العربي الجديد"، أن طائرة الاستطلاع التابعة للاحتلال أطلقت صاروخاً بشكل مباشر تجاه مجموعة من الفلسطينيين في محيط الحاجز، ما أدى إلى استشهاد الطبيب جمال أبو عون، وإصابة طفلين بجروح متفاوتة، وُصفت إحداها بالمتوسطة. وأوضحت المصادر أن الشهيد أبو عون يعمل رئيساً لقسم التخدير في مستشفى يافا بمدينة دير البلح، مشيرة إلى أن الاستهداف كان ملاصقاً لبوابة إحدى المدارس التي تشهد فعالية ترفيهية للأطفال.

وعقب الاستهداف، هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وعملت على نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث يتلقى الطفلان المصابان العلاج، فيما جرى تحويل جثمان الشهيد إلى ثلاجات المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وشهد محيط المكان حالة من التوتر والاستنفار، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة الوسطى، بالتزامن مع استمرار القصف والاستهدافات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويأتي استشهاد الطبيب أبو عون في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي استهداف الكوادر الطبية والمنظومة الصحية في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تسببت بخروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة نتيجة القصف المباشر ونقص الوقود والمستلزمات الطبية.