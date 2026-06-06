استشهاد ضابطين وجندي في الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، استشهاد ضابطين وجندي جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت - الخردلي في محافظة النبطية جنوبي لبنان. وقالت قيادة الجيش في بيان، إن "غارة عدوانية همجية إسرائيلية" استهدفت الآلية العسكرية، ما أدى إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، إضافة إلى جندي.

ودانت قيادة الجيش الهجوم، معتبرة أن "استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتعمد والمتكرر على لبنان وشعبه وعلى الجيش، يزيدنا صلابة وإيماناً وعزماً على التصدي لهذه المحاولات العدوانية". وأضاف البيان أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى "إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهداف المركبة التي كان يستقلها ضابطان وجندي من الجيش اللبناني قيد التحقيق، مضيفاً أنه تلقى "مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار من نفس منطقة استهداف جنود الجيش اللبناني".

من جهته، دان الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، "بأشد العبارات" الاستهداف الإسرائيلي جنوبي البلاد، وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري. واعتبر عون أن الاعتداء "يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية"، مؤكداً أنه يأتي في سياق "التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب"، رغم الجهود التي يبذلها لبنان في المفاوضات الجارية في واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وتقدم الرئيس اللبناني بالتعازي إلى قيادة الجيش وعائلات الشهداء، مشيداً بتضحيات العسكريين الذين "يدفعون دماءهم ثمناً للدفاع عن الوطن وسيادته"، ومؤكداً أن لبنان "لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه"، وأن هذه الاعتداءات "لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة". ودعا عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل على ضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

وتتواصل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب الجولة الرابعة من المحادثات التي استضافتها واشنطن، الذي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، فيما شهد الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً لافتاً أوقع المزيد من الشهداء.