استشهاد شقيقين بغارة إسرائيلية على البياض جنوبي لبنان

- شهدت بلدة البياض في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا، حيث استهدفت غارة محيط منشرة خشب، مما أدى إلى استشهاد شقيقين، وتوثيق اعتداءات أخرى في وادي هونين. - وصلت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت لبحث الأوضاع، مع زيارات مرتقبة لمسؤولين دوليين لدعم لبنان في مواجهة الخروقات الإسرائيلية. - أكد الرئيس اللبناني على أهمية الحوار لإعادة لبنان إلى عصره الذهبي، مع تفاؤل لبناني بالحراك العربي والدولي لوقف الاعتداءات وبدء مسار التفاوض.

سقط شهيدان باستهداف إسرائيلي، اليوم الاثنين، لبلدة البياض – قضاء صور في جنوب لبنان، وذلك في إطار استمرار تصعيد جيش الاحتلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية. وقال مصدر في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، لـ"العربي الجديد"، إنّ الغارة استهدفت محيط منشرة خشب في البلدة، وأسفرت عن سقوط شهيدين هما شقيقان. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على البياض - قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شقيقين شهيدين".

كذلك، وثّقت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اعتداءً إسرائيلياً في وادي هونين عبر جرافتين بحماية أربع دبابات ميركافا شقت طريقاً ترابياً ورفعت سواتر داخل الأراضي اللبنانية.

وبالتزامن مع مواصلة إسرائيل تكثيف اعتداءاتها على الجنوب ورفع منسوب ضرباتها على البقاع في الأيام القليلة الماضية ما أسفر عن سقوط نحو 13 شهيداً في أسبوع واحد، وصلت بعد ظهر اليوم الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت قادمة من تل أبيب، على أن تلتقي المسؤولين اللبنانيين غداً الثلاثاء، ومن ثم تشارك، بعد غدٍ الأربعاء، في اجتماع لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية (ميكانيزم) في الناقورة.

وعلى خطّ الحراك الدولي تجاه لبنان، ينتظر أن يزور بيروت غداً الأربعاء مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، لبحث التعاون والتنسيق على المستويين السياسي والأمني، في إطار دعم مصر للبنان في ظل الخروقات الإسرائيلية التي بدأت تأخذ أشكالاً متنوعة، سواء من حيث المدى الجغرافي أو الأهداف أو نوعها أو وتيرتها، وهو ما أكده السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بعد لقائه اليوم الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا.

كذلك، وصل بعد ظهر اليوم إلى بيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يرافقه السفير حسام زكي في زيارة تستغرق يومين، حيث من المقرّر أن يحضر افتتاح الدورة الـ21 لـ"ملتقى الإعلام العربي"، وكذلك المؤتمر الإقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب" الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل، برعاية عون. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي أن "أبو الغيط سيعقد كذلك لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف تأكيد وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان".

في الإطار نفسه وضمن لقاءاته اليوم الاثنين، قال الرئيس اللبناني إن "الحوار هو خيار اللبنانيين جميعاً، وجميعنا نعيش تحت سقفٍ واحدٍ، إما أن ينهار هذا السقف علينا جميعاً أو نعمل لإعادة لبنان إلى عصره الذهبي". وتنظر مصادر رسمية لبنانية، في حديثها مع "العربي الجديد"، بإيجابية إلى الحراك الحاصل على الخطّ اللبناني، والتأكيد العربي والدولي لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة، آملة أن تثمر الدعوات والمطالبات بوقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان لينطلق بعد ذلك مسار التفاوض.

وقالت المصادر حول زيارة أورتاغوس: "لا أجواء بعد عمّا إذا كانت الموفدة الأميركية تحمل مقترحات معينة معها أم لا، خصوصاً أن المقترحات كلها تُسقطها إسرائيل في ظلّ إصرارها على مواصلة اعتداءاتها، ولكن سننتظر لنرى نتائج زيارتها إلى تل أبيب، علماً أن المواقف اللبنانية باتت معروفة لدى الأميركيين، وترتكز على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ليبدأ مسار التفاوض، ولبنان منفتح على النقاشات، وليس هو الطرف الذي يضع العراقيل".