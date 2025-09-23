استشهاد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين شمال شرق رام الله

- استشهد الشاب الفلسطيني سعيد مراد النعسان برصاص المستوطنين في قرية المغير، مما رفع عدد الشهداء برصاص المستوطنين في الضفة الغربية إلى 12 منذ بداية العام و34 منذ أكتوبر 2023، وسط اعتداءات مستمرة بتواطؤ قوات الاحتلال. - اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال في أول أيام "عيد رأس السنة العبرية"، حيث شهد المسجد غناء وتصفيق جماعي، بينما اقتحم المتطرف يهودا غليك المسجد مرتديًا اللباس الديني التوراتي. - واصلت قوات الاحتلال عملياتها في الضفة الغربية، شاملة اعتقالات ومداهمات، وتحويل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية، وسط حصار مستمر لبلدة يعبد.

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص المستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وأكد نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، استشهاد الشاب سعيد مراد النعسان (20 عاماً) متأثراً بإصابته بجروح خطيرة جداً برصاص المستوطنين في القرية، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، خبر استشهاد النعسان.

وأوضح أبو نعيم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين انسحبوا، مساء اليوم الثلاثاء، من محيط وأطراف قرية المغير، بعد هجوم أدى إلى استشهاد النعسان وإصابة آخر. وأضاف أن مستوطنين اقتحموا أطراف القرية وجلبوا أغنامهم للرعي في أراضيها، ما دفع الأهالي للتصدي لهم، فأطلق المستوطنون النار، ما أدى إلى إصابة مواطنَين، أحدهما في الأطراف والآخر في الصدر، بينما تجمّع المستوطنون لاحقاً على أطراف أراضي القرية بحماية قوات الاحتلال.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإنه باستشهاد الشاب سعيد مراد النعسان، يرتفع عدد الشهداء الذين قضوا برصاص المستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري إلى 12 شهيداً، فيما بلغ العدد منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 34 شهيداً، وسط اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال.

إلى ذلك، شهد المسجد الأقصى، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامات من مستوطنين بحراسة شرطة الاحتلال، تزامناً مع أول أيام ما يسمى بـ"عيد رأس السنة العبرية"، فيما واصلت قوات الاحتلال عملياتها الميدانية في الضفة الغربية شاملة اعتقالات، ومداهمات، وتحويل منازل فلسطينية إلى ثكنات عسكرية، وسط حصار مستمر لبلدة يعبد.

وبحسب مصادر محلية، فقد بدأ المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم الثلاثاء، في أول أيام ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية"، وسط الغناء والتصفيق الجماعي، فيما اقتحم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك المسجد مرتدياً اللباس الديني التوراتي بحماية شرطة الاحتلال. ومنذ الليلة الماضية، بدأ المستوطنون يقتحمون حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية مع بدء ما يسمى بـ"عيد رأس السنة العبرية".