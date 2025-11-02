استشهاد أسير فلسطيني من جنين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

- استشهاد الأسير محمد غوادرة في سجون الاحتلال يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81، وسط استمرار الجرائم الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والتجويع والاعتداءات الجسدية والجنسية. - تصاعد التحريض بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسعى لإقرار قانون إعدام الأسرى، يعكس الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، مع استمرار الإعدامات الميدانية. - المؤسسات الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإعادة تفعيل المنظومة الحقوقية الدولية لإنهاء حالة العجز والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل.

أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، اليوم الأحد، عن تلقيها بلاغا باستشهاد الأسير محمد غوادرة (63 عاماً) من جنين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشهيد في 6 أغسطس/آب 2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا).

وأشار البيان إلى أن الشهيد محمد غوادرة هو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل في مطلع العام الجاري. واعتبر البيان أن استشهاد غوادرة يأتي في ظل استمرار التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، ممثلةً بالوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسعى لإقرار قانون لإعدام الأسرى، ويتباهى بجرائمه ضدهم، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لجرائم تعذيب بشتى الوسائل.

وأشار البيان إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعدت عمليات التعذيب ضد الأسرى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك استنادا إلى شهادات وإفادات الأسرى المحررين، إضافة إلى علامات التعذيب الوحشي التي ظهرت على جثامين الشهداء المسلمة في إطار الاتفاق.

ومع استشهاد المعتقل غوادرة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى 81 شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم، في حين تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين. وشهدت الحركة الأسيرة خلال عامين المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي عاد ليتفشى بين صفوفهم، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها ومستواها، وفقا للبيان.

وأكدت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طاولت العشرات من المعتقلين، "تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهم ميدانيًا". وطالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة ضد الاحتلال، وإعادة الدور الأساسي للمنظومة الحقوقية الدولية، بما ينهي "حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء حالة الحصانة التي ما زالت تتمتع بها إسرائيل بفعل دعم قوى دولية".