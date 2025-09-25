استدعاء نادر لجميع قادة الجيش الأميركي "من دون إبداء الأسباب"

- أثار توجيه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث المفاجئ بتجمع كبار قادة الجيش في فيرجينيا قلقاً واسعاً، حيث أُرسل التوجيه دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب، مما أثار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على مكانة الوزارة كجهة غير حزبية. - يأتي الاجتماع في ظل احتمالات إغلاق الحكومة، ويُعتبر نادراً بهذا الشكل، حيث سيجمع نحو 800 جنرال وأدميرال من مناطق النزاع وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يثير مخاوف من تقليص عدد القادة في حال حدوث طارئ. - سبق لهيغسيث أن أمر بخفض عدد المسؤولين من فئة "4 نجوم" بنسبة 20%، مما أدى إلى إقالة 12 قائداً، بينهم نساء وذوي بشرة ملونة، مما يعكس تحركاته السياسية المثيرة للجدل.

أثار الأمر المفاجئ لوزير الحرب الأميركي (الدفاع) بيت هيغسيث، إلى جميع كبار قادة الجيش الأميركي في العالم، بالتجمع الأسبوع المقبل في قاعدة تابعة لسلاح مشاة البحرية في ولاية فيرجينيا، "البلبلة والقلق"، بحسب ما كشفت صحيفة الواشنطن بوست اليوم. ونقلت الصحيفة عن 12 شخصاً مطلعاً على الأمر أن التوجيه جرى إرساله إلى مئات القادة والجنرالات من دون سابق إنذار ومن دون إبداء أسباب، بينما أكد المتحدث باسم الكونغرس شون بارنيل، في بيان اليوم، أن هيغسيث "سيخاطب كبار قادته العسكريين" مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة أن التوجيه صدر في وقت سابق هذا الأسبوع على احتمال إغلاق الحكومة، وأن المصادر أشارت إلى أن هذا التجمع "نادر بهذا الشكل" في الجيش، مضيفة إلى أن تحركات هيغسيث السياسية الصريحة تسبّب حالةً من الضيق لدى خصومه الذين يخشون من أن يؤثر على مكانة وزارة الحرب (الدفاع سابقاً) بصفتها مؤسسة غير حزبية. ويبلغ عدد القادة نحو 800 جنرال وأدميرال في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع حضور كبار القادة من مناطق النزاع ومن أوروبا وآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.

وعبر بعض الأشخاص، الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم، عن قلقهم من طلب حضور جميع القادة في الخارج في الوقت ذاته واجتماعهم في مكان واحد، مشيرين إلى أن ذلك "سيؤدي إلى تقليص عدد القادة إذا ما حدث أي أمر طارئ"، فيما قال شخص آخر إنه "ليس أمراً معتاداً"، مضيفاً أن القادة بالخارج في المعتاد يتم إبلاغهم بأسباب الاستدعاء أو الاجتماع، في حين قال شخص ثالث: "ليس هناك فكرة حول ما يعنيه هذا".

وفيما نقلت "نيويورك تايمز" عن أربعة مصادر طلبوا عدم كشف هويتهم أن الاجتماع من المقرر له أنه ينعقد، على الأرجح، في 30 سبتمبر/ أيلول، أشارت الصحيفة إلى أنه من بين نحو 800 مسؤول برتبة جنرال في القوات المسلحة الأميركية هناك 44 مسؤولاً برتبة "4 نجوم"، لافتة إلى أن هيغسيث أمر في مايو/أيار الماضي بخفض المسؤولين من فئة "4 نجوم" بنسبة 20%، وأقال بالفعل 12 قائداً عسكرياً، عدد كبير منهم من النساء وذوي البشرة الملونة.