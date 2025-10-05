استدعاء مدير عام هيئة المعابر والحدود الفلسطينية بقضايا فساد

- المحكمة المختصة بجرائم الفساد استدعت نظمي مهنا و15 شخصاً آخرين، بينهم أفراد من عائلته وموظفون، للتحقيق في قضية تهريب آثار، مع رفع السرية المصرفية وتتبع الأملاك الخاصة بهم. - تم اعتقال أكثر من 30 شخصاً في القضية، بينهم شخصيات بارزة، بينما يتواجد مهنا في ألبانيا منذ أكثر من أسبوعين، مما يجعله فاراً من العدالة. - الرئيس محمود عباس عيّن أمين قنديل مديراً عاماً لهيئة المعابر والحدود خلفاً لمهنا، وأوقفت الحكومة وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن عمله بسبب شبهات اختلاس مالي.

حُسم مصير مدير عام هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، بعد أسبوعين من تداول أنباء عن تورّطه بقضية تهريب آثار، وقررت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، ورئيس جرائم نيابة الفساد، استدعاء مهنا الموجود خارج البلاد منذ نحو أسبوعين، كما قررت المحكمة استدعاء 15 شخصاً آخر في القرار ذاته، منهم زوجته، وسبعة من أولاده وبناته، منهم ابنه سفير فلسطين في ألبانيا سامي مهنا، وأخوه، ومرافقه، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال.

وطلبت المحكمة المختصة في قرارها، رفع السرية المصرفية وتتبع نشاطات الخزائن الحديدية للمستدعى ضدهم، ورفع السرية عن المعلومات والحسابات الخاصة بالمستدعى ضده والمدرجة لدى هيئة سوق رأس المال والبورصات والأسواق والمراكز المرخصة من قبلها، وتتبع الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة للمستدعى ضدهم، وإيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمستدعى ضدهم.

وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوعين من تداول اسم مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، في قضية تهريب الآثار خارج البلاد، التي اعتقل على أثرها أكثر من 30 شخصاً، منهم رياض فرج شقيق رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ومدير الحراسات الخاصة به، وعدد من رجال الأعمال المتورطين في القضية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "العربي الجديد"، فإن مهنا موجود خارج البلاد منذ أكثر من أسبوعين، في ألبانيا في زيارة لابنه الذي يشغل سفير فلسطين هناك.

ووقّع الرئيس محمود عباس، يوم أمس السبت، مرسوماً بتعيين أمين قنديل، مديراً عاماً لهيئة المعابر والحدود خلفاً لمهنا، الذي يعتبر الآن فاراً من العدالة. وكانت مصادر قد أكدت لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الفلسطينية أوقفت، الخميس الماضي، وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن عمله، في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة حول شبهات اختلاس مالي، وجرى رفع الحصانة عنه، قبل أن توقفه عن العمل، وتكلف وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد فائق عاطف بسيسو، بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه.