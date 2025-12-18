استدعاء رئيس حزب الدستور المصري السابق علاء الخيام للتحقيق

- تلقى السياسي المصري علاء الخيام إنذاراً رسمياً بجلسة قضية جديدة في 1 يناير 2026، معبراً عن استيائه من توقيت الاستدعاء الذي يتزامن مع احتفالات رأس السنة. - انتقد الخيام استدعاء الكاتب عمار علي حسن للتحقيق، معتبراً ذلك تضييقاً على حرية الرأي في ظل ظروف سياسية صعبة، مطالباً بفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات. - أُخلي سبيل عمار علي حسن بكفالة مالية بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة، في قضية قيدت تحت رقم 10204 لسنة 2025.

أعلن السياسي المصري ورئيس حزب الدستور السابق، علاء الخيام، تلقيه إنذاراً رسمياً، بتحديد موعد جلسة قضية جديدة في أول أيام العام المقبل، الأول من يناير/كانون الثاني 2026. ونشر الخيام صورة الإنذار على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متهكماً على استدعائه للتحقيق في قضية جديدة، قائلاً: "الناس تستقبل رأس السنة بالاحتفالات والفرحة، وأنا استقبلها بموعد جلسة قضية جديدة يوم 1/1/2026، وإنذار على يد محضر".

كان الخيام قد انتقد في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية، قبل أيام من إعلان استدعائه لقضية جديدة، استدعاء الكاتب والباحث عمار علي حسن، للتحقيق، معتبراً أن تلك الوقائع "تعكس حالة من التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير، في وقت تمر فيه البلاد بظروف سياسية بالغة الصعوبة".

وطالب الخيام بفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات، منتقداً كذلك تهمة نشر "الأخبار الكاذبة" التي تُستخدم ذريعة للتنكيل بالمعارضين. وانتقد كذلك "توقيت الاستدعاءات، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، التي تلحق بالانتخابات البرلمانية، وتتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء حول نشر الأخبار الكاذبة".

وفي الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إثر تحقيقات استمرت لساعات، حيث وُجهت إليه تهمة "نشر أخبار كاذبة" في البلاغ المقدم ضده من وزارة النقل، على خلفية منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقُيدت الدعوى تحت رقم 10204 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.