استدعاء السفير التركي في بغداد على خلفية تصريحات فيدان

- استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية التركي حول سنجار وحزب العمال الكردستاني، معتبرةً أنها إساءة للعلاقات وتدخل في الشأن الداخلي العراقي. - أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية رفض العراق لأي تدخل خارجي في ملف سنجار، مشدداً على أن التعامل مع هذه القضايا يتم وفق الأولويات الوطنية. - أوضح السفير التركي أن تصريحات الوزير فُهمت بشكل خاطئ، مؤكداً احترام تركيا لسيادة العراق وعدم تدخلها في شؤونه الداخلية، مع توقع تغييرات قريبة في مناطق شمال العراق.

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، السفير التركي في بغداد احتجاجاً على تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الماضي، حول مدينة سنجار وأنشطة حزب العمال الكردستاني، معتبرة أنها تمثل إساءة إلى العلاقات العراقية التركية وتدخلاً بالشأن الداخلي العراقي.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزارة الخارجية استضافت السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، في مقر الوزارة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها فيدان خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية الاثنين الماضي".

وكان وزير الخارجية التركي قد تحدث خلال الحوار المتلفز حول أهمية استخلاص بغداد الدروس مما حدث في الأراضي السورية أخيراً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقال إن حزب العمال الكردستاني "سيصبح قضية رئيسية في العراق"، مؤكداً أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا التنظيم أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق، متسائلًا "كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟".

وأعرب وكيل وزارة الخارجية العراقية، السفير محمد حسين بحر العلوم، وفقاً للبيان عن "استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام"، مؤكداً أنها "تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا، وتُعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية". وأكد أن "العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة".

من جانبه، ذكر السفير التركي، وفقاً للبيان أن "تصريحات وزير الخارجية فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة"، مضيفاً أن "حديث الوزير كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) الموجودين في العراق، ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين". وتابع أن "سياسة بلاده تجاه العراق ثابتة، وتحترم سيادته، ولا تتدخل في شؤونه الداخلية".

ورجح فيدان في تصريحاته "حدوث تغييرات قريباً" في مناطق سنجار ومخمور وقنديل شمالي العراق، مطالباً الحكومة العراقية بإظهار "إرادة"، في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. وأضاف أن "التنظيم لا يمكنه البقاء في قضاء سنجار ولا ينبغي له".

وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقية على أن "ملف سنجار وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص، ويجري التعامل معه وفق الأولويات والآليات الوطنية"، مؤكداً "رفض أي تدخل خارجي لفرض حلول أو لاستخدام هذا الملف للتأثير سياسياً أو عسكرياً".

وكشف وزير الخارجية التركي عن عقد قرابة 20 اجتماعاً مع رئيس "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، قائلاً إن "سنجار محاط بعناصر الحشد الشعبي وقد عقدت قرابة عشرين اجتماعاً مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وعندما يتقدم الحشد الشعبي براً وتنفذ تركيا عمليات جوية، فإن الأمر يستغرق يومين أو ثلاثة. إنها عملية عسكرية بسيطة إلى هذا الحد"، معتبراً أن "بغداد لديها القدرة على التعامل مع تنظيم حزب العمال الإرهابي"، وأن تركيا تدرك سبب إيواء هذا التنظيم في العراق. وأشار في هذا السياق إلى وجود "توازنات أخرى" لم يذكرها، داخل العراق. وختم فيدان بالقول إن تركيا ستعمل مع أي حكومة أو رئيس وزراء منتخب في العراق.