استخراج رفات 12 من ضحايا "مجزرة حي التضامن" جنوبي دمشق

- تواصل الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية أعمال البحث في "حفرة التضامن" بدمشق لاستخراج رفات ضحايا مجزرة 2013، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع التغطية الإعلامية، حيث تم العثور على رفات 12 شخصاً حتى الآن. - تضم فرق العمل أطباء وخبراء في البحث الجنائي والطب الشرعي لضمان المعايير القانونية والإنسانية، مع استمرار عمليات التوثيق والفحص الميداني لعدة أيام إضافية. - تعود أحداث المجزرة إلى إبريل 2013، وكشفت تفاصيلها صحيفة "ذا غارديان" عام 2022، وتم القبض على المتهم الرئيسي أمجد يوسف في إبريل الماضي.

تواصل الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية أعمال البحث والتنقيب داخل موقع "حفرة التضامن" جنوبي العاصمة دمشق، بهدف استخراج رفات الضحايا الذين أُعدموا ميدانياً في الموقع عام 2013، وفق ما وثقته التحقيقات السابقة حول مجزرة حي التضامن. وقال مدير "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" فايز أبو عيد، لـ"العربي الجديد"، إن العملية بدأت أمس الجمعة، لكن القوى الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، ومنعت الاقتراب من موقع الحفر أو تغطيته إعلامياً، بالتزامن مع استمرار البحث بإشراف فرق متخصصة.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة تشير إلى العثور حتى الآن على رفات 12 شخصاً، بينهم أطفال، فيما لا تزال الأعمال مستمرة داخل الموقع. وتضم فرق العمل أطباء وخبراء تلقوا تدريبات في مجالات البحث الجنائي والطب الشرعي والتعامل مع المقابر الجماعية، وسط إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الأدلة وضمان المعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع الضحايا.

وأشارت المعلومات إلى أن عمليات استخراج الرفات قد تستمر عدة أيام إضافية، في ظل مواصلة أعمال التوثيق والفحص الميداني داخل الموقع. وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين ذكرت في صفحتها على "فيسبوك" قبل أربعة أيام أنها أجرت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقييماً ميدانياً للموقع، بهدف تحديد الاحتياجات اللازمة لبدء عمليات الحفر وفق معايير مهنية وقانونية تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع ملف مجزرة حي التضامن يتم ضمن "مقاربة إنسانية وقانونية دقيقة"، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء المختصين، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة ودعم مسار العدالة. وتعود أحداث مجزرة التضامن إلى الأول من إبريل/نيسان 2013، حين شهد شارع نسرين في حي التضامن، المجاور لمخيم اليرموك، جنوبي دمشق، واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السابق، قبل أن تكشف تفاصيلها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عام 2022 عبر تسجيل مصور حصلت عليه من أحد المجندين السابقين في مليشيا موالية للنظام.

وأظهر التسجيل المصور عناصر من قوات النظام السابق، يتقدمهم المساعد أول في المخابرات أمجد يوسف، وهم يعدمون مدنيين ميدانياً بعد اقتيادهم إلى حفرة أُعدت مسبقاً، حيث جرى إطلاق النار عليهم وإلقاؤهم داخلها. وفي 24 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن خلال عملية أمنية في ريف محافظة حماة الغربي.