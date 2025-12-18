استئناف محاكمة متهمين بأحداث الساحل السوري في حلب

- استؤنفت محاكمة المتهمين في أحداث الساحل السوري بحلب، حيث تُعقد جلسات علنية لمحاكمة سبعة متهمين بارتكاب انتهاكات، بهدف تعزيز الشفافية وكسر دائرة العنف. - تشمل التهم جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتشكيل عصابات مسلحة، مع تأكيد القاضي زكريا بكار على استقلالية المحاكمات وشفافيتها بحضور الأهالي ووسائل الإعلام. - أحالت اللجنة الوطنية المستقلة مئات المتهمين إلى القضاء بعد أحداث عنف في ريف اللاذقية، مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لإظهار تغيّر نهج العدالة.

استؤنفت اليوم الخميس في مدينة حلب جلسات محاكمة المتهمين المحالين للقضاء، في أحداث الساحل السوري التي بدأت في السادس من مارس/آذار الماضي، بعد أن عقدت جلسة أولى الشهر الماضي، وخصصت لمحاكمة سبعة متهمين.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي عبر منصة إكس، إن هذا يؤكد "جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء".

وأوضح أنه سيحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية، مضيفاً: "نعلم أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن وندرك أن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد".

غداً الخميس 18/12/2025 وفي مدينة حلب تعقد الجلسة الثانية من جلسات محاكمات المتهمين المحالين للقضاء من قبل "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" التي وقعت في السادس من مارس/آذار الفائت، وذلك يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات… pic.twitter.com/RAKwXF4IMI — Jomaa Aldbis Alanzi (@JomaadAlanzi) December 17, 2025

يشار إلى أن الجلسة الأولى عقدت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في قصر العدل بمدينة حلب، وشهدت توافد عشرات الأهالي لحضور أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في مارس الماضي.

وخُصصت الجلسة الأولى لمحاكمة 7 عناصر من قوات الحكومة والمجموعات المتعاونة معها متهمين بارتكاب انتهاكات في السادس من مارس/آذار، إلى جانب سبعة عناصر من النظام البائد. وتؤكد مصادر قضائية أنّ المحاكمات ستتم "وفق قانون العقوبات وبشكل وطني مستقل"، في محاولة لإظهار تغيّر نهج العدالة بعد سقوط النظام السابق.

وقال زكريا بكار القاضي المكلّف بملفات أحداث الساحل في تصريح مقتضب عقب الجلسة السابقة، إنّ التهم الموجهة للمتورطين تشمل جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية، وتشكيل عصابات مسلّحة، ومهاجمة قوى عامة، إضافة إلى القتل والنهب، وأشار إلى أن جلسات المحاكمة العلنية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، وأن باب الحضور مفتوح للأهالي ووسائل الإعلام "لضمان الشفافية".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، كشف المتحدث الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحافي، عن إحالة 298 متهماً بالاعتداءات على المدنيين، و265 متهماً بالاعتداءات على عناصر الأمن العام، إلى القضاء. وذكر الفرحان حينها، أنه جرى تسليم لوائح بأسماء المتهمين وخلفياتهم وكل المعلومات المتعلّقة بهم إلى السلطات القضائية.

وكانت أحداث الساحل السوري قد وقعت في 6 مارس الماضي، عقب تحركات لبعض العناصر في جيش النظام السابق، استهدفت عناصر للأمن العام في ريف اللاذقية على الساحل السوري، وهو ما دفع وزارتَي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة، تبعها مؤازرات من فصائل موالية للحكومة إلى جانب مدنيين محليين مسلحين، ما خلّف انتهاكات كبيرة طاولت مدنيين، أدت لمقتل المئات منهم، على خلفية انتماءات طائفية، قبل أن تستعيد قوات الحكومة السيطرة على الوضع. وعقب ذلك، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، لبحث الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث وما تبعها من انتهاكات وقتل للمدنيين وعناصر الأمن العام.