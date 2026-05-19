استئناف محاكمة عاطف نجيب في دمشق بحضور منظمات حقوقية

- عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق جلسة لمحاكمة عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق في نظام الأسد، المتهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال الاحتجاجات الأولى في سوريا، بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية. - الجلسة عُقدت بصورة مغلقة دون حضور الإعلام بسبب احتوائها على مرافعات قانونية ووثائق سرية، ولم تُصدر تفاصيل إضافية حول مجريات الجلسة أو المراحل المقبلة للمحاكمة. - يواجه نجيب اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي، وقمع الاحتجاجات السلمية، ويُعتبر محاكمته اختباراً لملاحقة مسؤولين سابقين متهمين بانتهاكات خلال النزاع.

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في نظام بشار الأسد، والمتهم بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الأولى من اندلاع الاحتجاجات في البلاد. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، باشرت المحكمة جلساتها بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً نظراً إلى طبيعة التهم الموجهة إلى المتهم وموقعه السابق داخل المنظومة الأمنية للنظام السوري.

وأوضحت "سانا" أن الجلسة عُقدت بصورة مغلقة ومن دون حضور وسائل الإعلام، بسبب احتوائها على مرافعات قانونية ووثائق خاصة، إضافة إلى أسماء شهود محميين ومعلومات وُصفت بأنها سرية، وهو ما دفع المحكمة إلى منع التغطية الإعلامية المباشرة لمجريات الجلسة. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن مجريات الجلسة أو جدول المراحل المقبلة للمحاكمة، في وقت تتواصل فيه متابعة الملف من منظمات حقوقية وأوساط قانونية تراقب سير الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.

ويواجه نجيب سلسلة اتهامات تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية مباشرة وأخرى مشتركة عن ممارسات وُصفت بأنها منهجية استهدفت المدنيين في محافظة درعا، خلال فترة توليه رئاسة فرع الأمن السياسي هناك، وهي المرحلة التي ارتبطت ببدايات الاحتجاجات الشعبية في سورية عام 2011. وتشمل التهم الموجهة إليه ارتكاب أعمال قتل وتعذيب واعتقال تعسفي، إلى جانب اتهامات بالمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالمشاركة في أحداث مرتبطة بما يُعرف بـ"مجزرة المسجد العمري"، إضافة إلى اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج.

ويُعد اسم عاطف نجيب من الأسماء التي ارتبطت مباشرةً بالأحداث الأولى التي شهدتها محافظة درعا مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية، إذ برز اسمه في سياق ملفات أمنية أثارت جدلاً واسعاً داخل سورية وخارجها خلال تلك الفترة، كما يكتسب مسار المحاكمة أهمية إضافية نظراً إلى أن نجيب يُعرف بكونه ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما جعل قضيته محل متابعة من قبل جهات حقوقية ومراقبين يعتبرونها اختباراً مهماً لمسار ملاحقة مسؤولين سابقين متهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات النزاع.