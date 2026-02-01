استئناف محادثات أبوظبي بشأن أوكرانيا اليوم

- تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة في أبوظبي لاستكشاف نهاية محتملة للحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وسط خلافات حول قضايا الأراضي في منطقة دونباس. - يقود الوفد الأوكراني رستم عميروف، بينما يرأس الفريق الروسي إيجور كوستيوكوف، مع وقف مؤقت للهجمات على البنية التحتية للطاقة بطلب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. - رغم وصف المحادثات بالبناءة، لا يزال التوصل إلى اتفاق سلام بعيدًا، مع استمرار الخلافات حول الاعتراف بضم أراضٍ في شرق أوكرانيا.

من المقرر أن تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة في أبوظبي، اليوم الأحد، تهدف إلى استكشاف نهاية محتملة للحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات. وأكد الكرملين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الموعد، من دون تحديد مكان أو وقت دقيق للمحادثات، في وقت استؤنفت فيه المفاوضات المباشرة قبل أسبوع، بعد توقف طويل، إذ عُقدت خلف أبواب مغلقة بوساطة من الولايات المتحدة عبر كبير مفاوضيها، ستيف ويتكوف. وهذه المرة، يتفاوض الطرفان المتحاربان من دون ممثلين عن الولايات المتحدة.

وبينما وصف فريقا التفاوض المحادثات مرارًا بأنها بناءة، فإن التوصل إلى اتفاق سلام لا يزال غير وشيك، مع بقاء قضايا الأراضي نقطة خلاف رئيسية. وتطالب روسيا كييف بالانسحاب من أجزاء في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وهي منطقة تتركز أساسًا في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. وقد رفض زيلينسكي مرارًا تقديم مثل هذه التنازلات الإقليمية.

ومن المقرر أن يترأس الوفد الأوكراني كبير المفاوضين، رستم عميروف، بينما يقود الفريق الروسي رئيس جهاز المخابرات العسكرية، إيجور كوستيوكوف. وبناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت روسيا على وقف الهجمات مؤقتًا على البنية التحتية للطاقة بسبب البرد القارس والأضرار الجسيمة التي لحقت بكييف ومدن أخرى، فيما استمرت الضربات على أهداف أخرى.

وأمس السبت، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في منشور على منصة إكس، إن وفداً أميركياً عقد "اجتماعات مثمرة وبناءة" مع المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميتريف في فلوريدا. وجاء في المنشور أن الوفد الأميركي ضم إلى جانب ويتكوف وزير الخزانة سكوت بيسنت وجاريد كوشنر، صهر ترامب، ومستشار البيت الأبيض جوش جرونباوم.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، بأن وقف إطلاق النار المحدود سيستمر فقط حتى اليوم الأحد، من أجل توفير "أساس جيد" لمحادثات السلام. من جانبه، قال زيلينسكي إنه لا يوجد اتفاق رسمي بشأن هذا الوقف لإطلاق النار، لكنه تعهد بأن أوكرانيا لن تهاجم أهداف الطاقة الروسية إذا التزمت روسيا بإعلانها. وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ ما يقرب من أربع سنوات بدعم غربي.

وتقول الولايات المتحدة إن الجانبين، الروسي والأوكراني، باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق يضع حدًّا للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، غير أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، ولا سيما بشأن القضية الأكثر تعقيدًا والمتعلقة بمطالبة روسيا بالاعتراف بضم أراضٍ في شرق أوكرانيا. وتُعد هذه المسألة إحدى العقد الرئيسية في مسار المفاوضات، إذ ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون أي تسوية تقوم على تثبيت الأمر الواقع بالقوة، فيما تصر موسكو على إدراج هذه المطالب ضمن أي اتفاق نهائي.

