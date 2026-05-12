استئناف الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الهدنة

- استأنفت روسيا هجومها في أوكرانيا بعد هدنة إنسانية، مع استمرار تعثر المفاوضات حول منطقة دونباس، حيث تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية، بينما ترفض كييف ذلك. - اتهم زيلينسكي روسيا بإطلاق 200 طائرة مسيرة، بينما أعلنت روسيا إسقاط 30 طائرة مسيرة أوكرانية، مع دوي صفارات الإنذار في كييف لأول مرة منذ مايو بسبب تهديدات الطائرات المسيرة. - أعلنت ألمانيا عن دعمها بمبلغ 10 ملايين يورو لمبادرة تدريب عسكري في أوكرانيا، مؤكدة تدريب 27 ألف جندي أوكراني في ألمانيا.

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنّ القوات الروسية استأنفت هجومها في أوكرانيا بعدما انتهت خلال الليل هدنة استمرت ثلاثة أيام أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "الهدنة الإنسانية انتهت. العملية العسكرية الخاصة مستمرّة". وأضاف: "يمكن وقفها في أي لحظة"، بمجرّد أن "تتحمّل أوكرانيا المسؤولية وتتخذ القرار اللازم". وتابع: "تدرك كييف جيداً القرارات التي يجب اتخاذها".

وتعثّرت المفاوضات حتى الآن، خصوصاً بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية منه، وهو ما ترفضه كييف. وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف أنّ من السابق لأوانه الحديث عن "تفاصيل" إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ الحرب "تقترب من نهايتها". وقال إنّ "العمل المتراكم في عملية السلام يسمح لنا بالقول إنّ النهاية تقترب، ولكن في هذا السياق، ليس من الممكن في الوقت الحالي الحديث عن أي تفاصيل محددة".

وكان بوتين قد أثار مفاجأة عندما أعلن في خطاب ألقاه، السبت، بعد عرض عسكري في يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء، أنّ "الحرب تقترب من نهايتها"، ولكنه لم يوضح ما يقصده، بينما اقترنت هذه التصريحات بانتقادات للدعم الغربي للجيش الأوكراني. ورداً على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال بيسكوف إنّ "الرئيس قال إنّ روسيا لا تزال منفتحة على التواصل، وإن العمل جرى في إطار ثلاثي". وأضاف "قال (بوتين) إنّنا سنرحّب بمواصلة جهود المتابعة من جانب الولايات المتحدة".

كييف تتهم موسكو بإطلاق 200 مسيّرة على أوكرانيا

من جهته، اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، روسيا بإطلاق "مئتي طائرة مسيّرة" على أوكرانيا ليلاً. وقالت روسيا إنها أسقطت نحو 30 طائرة مسيّرة أوكرانية بعد انتهاء وقف إطلاق النار. وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "روسيا اختارت بنفسها وضع حدّ للصمت الجزئي الذي استمر أياماً عدة". وأضاف: "لقد صرّحنا بأننا سنرد على كل الخطوات التي تتخذها روسيا".

وفي وقت مبكر صباح الثلاثاء، ولأول مرة منذ 8 مايو/ أيار، دوت صفارات الإنذار في كييف، بسبب تهديدات الطائرات المسيّرة. وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، أطلقت روسيا 216 طائرة مسيّرة هجومية وطائرة تمويهية على أوكرانيا، جرى تحييد 192 منها.

وفي شرق أوكرانيا، أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل شخص واحد على الأقل خلال ليل الاثنين - الثلاثاء. وكتب حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك بشرق أوكرانيا، أولكسندر غانجا، على تليغرام: "قُتل شخص وأصيب أربعة بجروح. هاجم العدو خمس مناطق في الإقليم أكثر من عشرين مرة بالمسيرات والمدفعية والقنابل الجوية". وأشار إلى تضرر منازل ومبنى من تسعة طوابق ومركبات بالهجمات.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، على تطبيق تليغرام، بسقوط حطام طائرات مسيّرة على مبنى من ستة عشر طابقاً في حي أوبولونسكي، ما تسبّب في اندلاع حريق. وندّد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، ميكولا كالاتشنيك، بالهجمات التي استهدفت "مباني سكنية ومدارس" في أنحاء المنطقة، ولم تسفر، بحسب المصدر نفسه، عن أي إصابات.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنها أسقطت 27 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بعد انتهاء وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بين منتصف ليل الثلاثاء والساعة السابعة صباحاً (بين التاسعة مساء الاثنين والرابعة صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، جرى اعتراض وتدمير 27 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق بيلغورود وفورونيج وروستوف في جنوب روسيا.

ألمانيا تموّل مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا

من جهة أخرى، أعلنت ألمانيا أنها تشارك بأكثر من 10 ملايين يورو في مبادرة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إنشاء مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش زيارته العاصمة الأوكرانية كييف، إن ألمانيا تمول من خلال هذه المساهمة البنية التحتية لمنشأة تدريب متكاملة.

وقال بيستوريوس إن مراكز التدريب هذه في أوكرانيا تهدف إلى ضمان بقاء الجاهزية القتالية للجيش الأوكراني مرتفعة، حتى بعد توصل محتمل لاتفاق سلام مع روسيا التي اجتاحت أوكرانيا قبل أكثر من أربعة أعوام. وأضاف بيستوريوس أن هذه الخطوة تعد واحدة من عدة إجراءات مرتبطة بالردع مستقبلاً، مشيراً إلى أنه جرى حتى الآن تدريب نحو 27 ألف جندي أوكراني في ألمانيا.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)