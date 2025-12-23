- استئناف العلاقات السورية اليابانية: أعلنت وزارة الخارجية السورية استئناف العلاقات مع اليابان بعد 15 عامًا، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك دعوة وزير الخارجية السوري لزيارة اليابان. - دعم اليابان لسورية: أكدت اليابان رفضها للاعتداءات الإسرائيلية ودعمها لسيادة سورية، مع تقديم مساعدات بقيمة 53 مليون دولار، ودعم إعادة الإعمار عبر القطاع الخاص والمنتديات الاستثمارية. - التعاون الاقتصادي والتنموي: أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن برامج تدريب جديدة للكوادر السورية، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، لتعزيز الروابط بين البلدين.

أعلنت وزارة الخارجية السورية استئناف العلاقات بين سورية واليابان وبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وذلك في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع ضم كلاً من مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا، محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني، أونيشي يوهي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها مسؤول دبلوماسي ياباني لسورية منذ أكثر من 15 عاماً، في إعلان رسمي لاستئناف العلاقات بين البلدين. وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، إلى جانب التشديد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، في الوقت الذي وجّه فيه نائب وزير الخارجية الياباني دعوة رسمية لوزير الخارجية، أسعد الشيباني، لزيارة اليابان.

ووفقاً للبيان، أكد أونيشي رفض اليابان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ودعمها سيادة سورية ووحدة أراضيها، إلى جانب بحث دور القطاع الخاص الياباني في إعادة الإعمار، والتخطيط لعقد منتدى للشركات اليابانية بهدف تشجيع الاستثمار، فضلاً عن الترحيب بمشاركة سورية في معرض "غرين إكسبو 2027"، وإعلان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) عن برامج تدريب جديدة للكوادر السورية، ولا سيما في قطاع الكهرباء.

في المقابل، أعرب نائب وزير الخارجية البرلماني، أونيشي، عن نية اليابان دعم انتقال شامل وسلمي ومستقر تقوده الحكومة السورية، التي شهدت تغييرات تاريخية، مشيراً إلى أن هذا اليوم يشكل افتتاح فصل جديد في العلاقات بين اليابان وسورية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صدر عنها.

وأوضح أونيشي، وفق البيان، أن الحكومة اليابانية قررت استئناف التعاون الاقتصادي الثنائي مع سورية بالشكل المناسب، إلى جانب المساعدات التي تقدمها عبر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، موضحاً أن اليابان قررت تقديم مساعدات جديدة لسورية بقيمة 53 مليون دولار أميركي، مؤكداً نية بلاده دعم إعادة الإعمار في سورية.

وأكد ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، في البيان، أن الوكالة ملتزمة المساهمة في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات من خلال برامج التدريب وغيرها من المبادرات، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الروابط بين البلدين.

وذكر البيان أن الجانب السوري استعرض المبادرات التي يجري تنفيذها لتعزيز الاستقرار، عقب تشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وأعرب عن تطلعاته الكبيرة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه اليابان في عملية إعادة الإعمار المستقبلية، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق بينهما وتعزيز الزيارات المتبادلة.