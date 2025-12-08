استئناف الرحلات في مطار عدن بعد ساعات من توقّف الملاحة

- أعاد التحالف بقيادة السعودية تسيير الرحلات من مطار عدن بعد إغلاق مفاجئ تسبب في شلل حركة السفر وتعطيل المسافرين، دون توضيح الأسباب. - تزامن تعليق الرحلات مع تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، رغم دعوات الرياض لسحب المسلحين وتجنب التصعيد العسكري. - السفارة الروسية حثت مواطنيها في اليمن على توخي الحذر، مؤكدة استمرار توصية وزارة الخارجية الروسية بتجنب السفر إلى اليمن بسبب الوضع السياسي والأمني المعقد.

أعاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن، الاثنين، بعد ساعات من إرساله إشعارات بإغلاقها بشكل مفاجئ. وكانت غرفة العمليات المشتركة التابعة للتحالف قد أوقفت، فجر الاثنين، جميع الرحلات من وإلى المطار وامتنعت عن منح تصاريح الإقلاع والهبوط للطائرات المدنية، ما تسبب بشلل كامل لحركة السفر وتعطيل المسافرين في المطار.

وجاء قرار التحالف بشكل مفاجئ ودون أي إعلان مسبق، ودون توضيح الأسباب، حيث أرسلت غرفة العمليات المشتركة للتحالف، فجر الاثنين، إشعارات متتالية إلى إدارة مطار عدن بإغلاق الأجواء، وعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع أو الهبوط حتى إشعار آخر.

وقد أدى القرار إلى تعليق شركات الطيران المدني رحلاتها، إذ أبلغ المسافرون بتأجيل الرحلات حتى إشعار آخر، ما أدى إلى تعطّل المئات منهم الذين كانوا بانتظار مواعيد رحلاتهم.

وجاء تعليق الرحلات ومن ثم إعادتها تزامناً مع التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يواصل تعزير قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، اللتين سيطر عليهما يومي الأربعاء والخميس، حيث لم تنسحب قواته على الرغم من الدعوات التي أطلقتها الرياض، بضرورة سحب المسلحين القادمين من خارج المحافظتين، والابتعاد عن أي تحرك عسكري قد يفاقم التوتر في المنطقة.

إلى ذلك، حثّت السفارة الروسية مواطنيها الموجودين أو المقيمين في اليمن، بما في ذلك أرخبيل سقطرى، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في المحافظات الشرقية. وأكدت السفارة أنّ توصية وزارة الخارجية الروسية بالامتناع عن السفر إلى اليمن، إثر تعقيدات الوضع السياسي والأمني، لا تزال سارية المفعول.

وفي محافظة حضرموت، شرقي البلاد، يستمر تصعيد الانتقالي الجنوبي ضد السلطات المحلية، حيث قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الاثنين، بمحاصرة منزل محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مدينة المكلا. ونشرت قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي مقاطع مصورة لتجمع جماهيري لأنصار المجلس حول منزل الخنبشي وهم يرفعون شعارات مناهضة له ومطالبين بتغييره.