ازدياد عمليات "داعش" في سورية... رسالة لإثبات الوجود

- شهدت سوريا تصاعدًا في نشاط خلايا داعش، حيث نفذت القوات الأمريكية والتحالف الدولي حوالي 80 عملية منذ يوليو، مما أدى إلى اعتقال 119 إرهابيًا ومقتل 14 آخرين، وتدمير أكثر من 15 موقعًا للأسلحة. - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك خلية لداعش في إدلب، واعتقال ثمانية عناصر وضبط أسلحة، مما يعكس التهديد المستمر للتنظيم على الأمن في المنطقة. - انضمام سوريا للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب زاد من عمليات داعش، مما يتطلب تعزيز التنسيق الاستخباراتي لمواجهة التحديات الأمنية.

كثّفت خلايا يُعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش عملياتها في الآونة الأخيرة في سورية ما يدل على أن التنظيم لا يزال يمتلك القدرة على شن هجمات نوعية على أكثر من اتجاه، في ظل أوضاع أمنية لا تزال هشة في سورية، التي انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. في المقابل، تتعاون السلطات السورية مع القوات الأميركية والتحالف الدولي لملاحقة التنظيم. وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، ليل الأربعاء الماضي، أن القوات الأميركية وقوات التحالف في سورية نفذت نحو 80 عملية منذ يوليو/تموز الماضي للقضاء على "عناصر إرهابية"، بما في ذلك فلول تنظيم داعش، وأسفرت العمليات "عن اعتقال 119 إرهابياً ومقتل 14 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية، ما أحبط جهود داعش لإعادة تنظيم صفوفه وإلهام هجمات إرهابية على مستوى العالم". وأضافت أنه "في الشهر الماضي، تعاونت قوات أميركية مع وزارة الداخلية السورية في تحديد أكثر من 15 موقعاً تحتوي على مخابئ أسلحة تابعة لتنظيم داعش في جنوب سورية وتدميرها". وقال قائد سنتكوم براد كوبر، وفق البيان: "العمليات في سورية بالغة الأهمية لمنع داعش من إعادة التكاثر وتشكيل تهديد كبير. سنستأصل ونقضي على الجهاديين الإرهابيين أينما اختبأوا".

تفكيك خلية تابعة إلى "داعش"

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء الماضي، أنها فككت خلية "إرهابية تابعة لتنظيم داعش" في مدينة إدلب شمال غربي سورية، قالت إنها استهدفت القوى الأمنية والعسكرية في حلب وإدلب، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على ثمانية من عناصر الخلية وحيّدت العنصر التاسع. ونشرت الوزارة صوراً لسترات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر بالإضافة إلى صواعق وكواتم صوت وأجهزة إلكترونية ضُبطت بحوزة الخلية الإرهابية، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع وقنابل وأسلحة رشاشة من نوع "أم4" ومسدسات.

وأشارت إلى أن "المضبوطات كانت معدّة للاستخدام في عمليات إرهابية تستهدف عناصر الدولة"، مؤكدة أن الخلية "مسؤولة عن تنفيذ 3 هجمات شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، إضافة إلى الهجوم المسلح الذي طاول عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.



فراس علاوي: عمليات "داعش" تهديد أولي للأمن والاستقرار في المنطقة



ومساء الأحد الماضي، قُتل أربعة عناصر من أمن الطرق في وزارة الداخلية السورية جراء هجوم نفذه مسلحون في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد، في حادث هو الأول من نوعه منذ إسقاط نظام بشار الأسد ودخول البلاد مرحلة انتقالية قبل نحو عام. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم. وقال، في بيان وقتها، إنه نفذ الهجوم على عناصر الأمن التابعين للحكومة بالأسلحة الرشاشة، مشيراً إلى أن "مقاتليه عادوا سالمين". وجاء هجوم معرة النعمان بعد يوم واحد من هجوم أكبر نفذه التنظيم، أو عناصر مرتبطة به، السبت الماضي في تدمر بالبادية السورية، حيث أطلق شخص تابع للتنظيم الإرهابي النار على القوات المشتركة السورية - الأميركية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم أميركيين، وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، فإن منفذ الهجوم كان عنصراً في جهاز الأمن العام منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل في أكثر من مدينة قبل أن يُنقل إلى تدمر. وأوقفت الداخلية السورية أكثر من 11 عنصراً من الأمن العام وأحالتهم إلى التحقيق مباشرة بعد الحادثة، في سياق التحقيق بملابسات هذا الحادث الذي جدد المخاوف من عودة نشاط التنظيم. وتبدو هذه العمليات المتلاحقة تنفيذ وعيد أطلقه التنظيم في إبريل/نيسان 2025 ضد الرئيس السوري أحمد الشرع في حال انضمامه للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن "مسؤولين كبيرين"، إن سورية أحبطت محاولتين منفصلتين لتنظيم داعش لاغتيال الشرع.

وكانت قد انخفضت وتيرة العمليات التي تنسب عادة للتنظيم منذ بداية العام الحالي، بسبب عمليات استباقية قامت بها وزارتا الدفاع والداخلية السورية بالتعاون مع التحالف الدولي، وبسبب الخبرة التي تمتلكها الفصائل التي تسلمت مقاليد الأمور في البلاد في محاربة هذا التنظيم. مرة واحدة حقق التنظيم اختراقاً أمنياً في العاصمة دمشق عندما فجر أحد عناصره نفسه داخل كنيسة في يونيو/حزيران الماضي، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة قرابة 60 آخرين.

الأوضاع الأمنية في سورية هشة

وتعليقاً على النشاط المتنامي لـ"داعش" في سورية، رأى الباحث المواكب للمشهد، فراس علاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأوضاع الأمنية في سورية "ما تزال هشة في ظل انتشار السلاح، لذا أجد من الطبيعي أن تنشط خلايا تابعة للتنظيم، خصوصاً في منطقة تدمر، فالبادية مسرح عمليات لهذا التنظيم منذ عدة أعوام". واعتبر أن العمليات الأخيرة التي قام بها التنظيم "رسالة واضحة أنه ما يزال موجوداً ولم يفقد القدرة على شن هجمات واسعة النطاق"، مضيفاً: "هذه العمليات تهديد أولي للأمن والاستقرار في المنطقة".



فايز الأسمر: الدولة بحاجة للتنسيق العملياتي والاستخباراتي مع التحالف لتسهيل ملاحقة خلايا داعش



من جهته، رأى الخبير الأمني والعسكري العميد فايز الأسمر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن السبب الرئيسي لازدياد عمليات تنظيم داعش في سورية "هو انضمام دمشق للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لتصبح سورية الدولة رقم 90 فيه". وأشار إلى أن الحكومة السورية "نفذت عدة عمليات أمنية مشتركة مع القوات الأميركية استهدفت خلايا للتنظيم في أرياف دمشق وحلب وإدلب". وتابع: "التنظيم يريد إرسال رسائل من خلال عملياته الأخيرة موجهة لاتباعه وأعدائه مفادها أنه لا يزال الرقم الصعب في المعادلة السورية، القادر على إقلاق الجميع، وبأنه يستطيع اختراق الحواجز الأمنية والوصول لأهدافه وتنفيذ عملياته النوعية وبطرق مختلفة".

وحول قدرة الحكومة السورية على مواجهة هذا التهديد، أعرب الأسمر عن اعتقاده أن "الدولة السورية من الناحية البشرية والعتاد قادرة على مواجهة التنظيم عسكرياً، لكن لديها نقص في المعلومات الاستخباراتية، خصوصاً أن التنظيم يعتمد على الذئاب المنفردة والإغارات الخاطفة وبمجموعات صغيرة". وتابع: "أشك أن التنظيم استغل الإرباك والفراغ الأمني ببداية التحرير وتغلغل في غالبية الجغرافيا السورية، لذلك، الدولة اليوم بحاجة للتنسيق العملياتي والاستخباراتي مع التحالف لتسهيل ملاحقة خلايا داعش الكامنة والتعامل معها بعمليات استباقية".

وقبل الانضمام الرسمي إلى التحالف الدولي، تعاونت الحكومة السورية أكثر من مرة معه في تنفيذ عمليات مشتركة ضد خلايا "داعش"، آخرها أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق الشمالي الشرقي. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نفذ التحالف، بالتعاون مع السلطات السورية، عملية إنزال في ريف حماة، أسفرت عن مقتل شخص كان سجيناً سابقاً في سجن رومية في لبنان. كما نفذ التحالف في يوليو/تموز الماضي عملية مماثلة في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، أسفرت عن مقتل قيادي في "داعش" وابنيه. وفي أغسطس/آب الماضي، نفذ التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، أسفرت عن مقتل أحد قياديي التنظيم أثناء محاولته الهرب.