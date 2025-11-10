ارتفاع أحكام السجن ضد النائب الكويتي السابق أنور الفكر إلى 6 سنوات

- ارتفعت أحكام السجن ضد النائب الكويتي السابق أنور الفكر إلى 6 سنوات، بعد حكم محكمة الاستئناف بحبسه 3 سنوات في قضية "أمن دولة" تتعلق بالطعن في حقوق وصلاحيات الأمير خلال ندوة سياسية في موسم انتخابات 2024. - ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة السابق، بينما أصدرت محكمة التمييز في إبريل/نيسان الماضي حكماً نهائياً بحبسه 3 سنوات أخرى، ليصل إجمالي الأحكام إلى 6 سنوات. - أنور الفكر، الذي كان من أبرز قادة الشباب في الحراك الاحتجاجي، حصل على عضوية البرلمان لأول مرة في انتخابات 2024، ويقضي حالياً عقوبة السجن مع نواب آخرين في قضايا مشابهة.

ارتفعت أحكام السجن ضد النائب الكويتي السابق أنور الفكر إلى 6 سنوات، إذ نشرت وسائل إعلام كويتية اليوم الاثنين، خبراً يفيد بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً بحبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق، أنور الفكر، مدة 3 سنوات، في قضية "أمن دولة" على خلفية تهم تتعلق بـ"الطعن في حقوق وصلاحيات الأمير"، وذلك خلال ندوة سياسية في موسم انتخابات 2024.

وألغى حكم محكمة الاستئناف الصادر أمس الأحد ضد النائب السابق أنور الفكر، حكم محكمة الجنايات، في فبراير/شباط الماضي، القاضي بالبراءة له من جميع التهم، إلا أن الفكر يقضي في السجن منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إثر حكم نهائي ضده بالسجن مدة 3 سنوات في قضية مماثلة، ما يرفع عدد سنوات أحكام السجن النهائية ضده إلى 6 سنوات.

وأصدرت محكمة التمييز في إبريل/نيسان الماضي حكمها النهائي بحبس الفكر مدة 3 سنوات، في قضية أمن دولة على خلفية "الطعن في صلاحيات الأمير" خلال تصريح صحافي له لإحدى وسائل الإعلام المحلية، بعدما كانت محكمة الاستئناف قد قضت في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بالامتناع عن النطق بالعقوبة بحقه وفرض عليه كفالة بقيمة 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار)، في حين كان حكم محكمة الجنايات في يوليو/تموز 2024 في القضية هو السجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وعلى الرغم من صدور الحكم بالسجن ضده في إبريل/ نيسان الماضي، إلا أن محكمة الجنايات أمرت بحجزه في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى حين الفصل بالقضية، قبل أن تحكم ببراءته، لكن أثناء ذلك أصدرت محكمة الجنح بحقه حكماً بالسجن مدة عام، وذلك على خلفية قضية الإساءة إلى وزير الداخلية، والتي لم يُفصل فيها بعد بحكم نهائي، ما أدى إلى تواصل سجنه منذ ذلك الحين.

يُذكر أن النائب السابق أنور الفكر قضى أكثر من فترة داخل السجن على خلفية هذه القضايا خلال جلسات المحاكمة، ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2024. وحصل أنور الفكر على عضوية البرلمان لأول مرة في الانتخابات التي جرت في الرابع من إبريل/ نيسان 2024، وحلّ في المركز الثاني عن الدائرة الرابعة بـ8646 صوتاً، وهو ما يعتبر نادر الحدوث لشاب يخوض تجربته الأولى، بعدما كان من أبرز قادة الشباب في الحراك الاحتجاجي المُعارض في الكويت خلال العقد الماضي، خاصة الأعوام ما بين 2011 و2015، وهو ما أكسبه زخماً واسعاً خلال موسم تلك الانتخابات أدى إلى ظفره بالمقعد النيابي في مركز متقدم جداً.

في غضون ذلك، يقضي عدد من النوّاب السابقين أحكاماً نهائية صادرة ضدهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين و4 سنوات، على خلفية قضايا "أمن دولة" تتعلق بـ"الطعن في حقوق وسلطات الأمير"، وهم: حمد العليان، ووليد الطبطبائي، وحسين القلاف، والسياسي البارز والمرشح السابق للبرلمان مساعد القريفة.