ارتباك في واشنطن بشأن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا وحراك أوروبي مكثف

- تشهد واشنطن توتراً بسبب الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي تتضمن 28 بنداً، مع رفض أوروبي وتحفظ أوكراني، بينما تستعد سويسرا لاستضافة اجتماع دولي لمناقشة تعديلات محتملة. - انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي نهج الرئيس ترامب، واعتبروه "قائمة أمنيات روسية"، بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخطة أعدت بمساهمات روسية وأوكرانية، ورحب بها الرئيس الروسي بوتين. - عقد مجلس الأمن القومي الألماني اجتماعاً طارئاً لمراجعة الخطة، وسط أزمة سياسية في قمة مجموعة العشرين، مما يعكس عزلة متزايدة للولايات المتحدة.

تشهد واشنطن توتراً متصاعداً بعد الكشف عن الخطة الأميركية المؤلفة من 28 بنداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الخطة التي تسببت منذ لحظة إعلانها غير الرسمي في خلافات داخل الإدارة الأميركية نفسها، ورفض أوروبي واسع، وتحفّظ أوكراني حذر. وبينما تستعد سويسرا لاحتضان اجتماع دولي يناقش تعديلات محتملة على المبادرة، تتزايد الانتقادات في واشنطن، سواء داخل الكونغرس أو من قبل مسؤولين سابقين، حول طبيعة الخطة ودور الكرملين في صياغتها.

خلاف أميركي داخلي

وفي تطور لافت، هاجم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي نهج الرئيس دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب، مؤكدين أنهم تلقّوا اتصالات من وزير الخارجية ماركو روبيو أخبرهم خلالها بأن الخطة التي يضغط ترامب على كييف لقبولها "هي قائمة أمنيات روسية" وليست خطة أميركية خالصة. وبحسب أعضاء المجلس، تشمل الخطة التنازل عن مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، وإقرار العديد من المطالب الروسية التي رفضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً.

وقال سيناتورات تحدثوا في مؤتمر أمني دولي في كندا، إن الوثيقة تمثل مكافأة لموسكو على عدوانها، وقد تشجع قادة دول أخرى يفكرون في تهديد جيرانهم. وأضافوا أن صياغة الخطة أُعدّت "من قبل إدارة ترامب والكرملين دون مشاركة أوكرانيا"، وهو ما أدى إلى زيادة الشكوك حول دوافعها.

وردّت وزارة الخارجية الأميركية بسرعة على الانتقادات، ووصفتها بأنها "تزييف صارخ". وقال المتحدث باسمها، تومي بيغوت، إن "الخطة أعدتها الولايات المتحدة، بمساهمات من الروس والأوكرانيين معاً"، نافياً أن تكون وثيقة تمثل المصالح الروسية وحدها. وأضاف أن الوزير روبيو والإدارة الأميركية أكدا مراراً أنها "مبادرة أميركية بالكامل". لكن هذا النفي لم يخفّف من الجدل الداخلي، خصوصاً مع إصرار ترامب على أن كييف ينبغي أن توافق على الخطة بحلول أواخر الأسبوع المقبل، في محاولة للضغط على القيادة الأوكرانية للقبول بتسوية سريعة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحّب بالخطة، واعتبر أنها "يمكن أن تشكل أساساً لتسوية نهائية"، إذا نجحت الولايات المتحدة في إقناع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين بقبولها. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجنّب الرفض القاطع للخطة، مكتفياً بالقول إنه سيعمل "بهدوء" مع واشنطن وشركاء آخرين، مؤكداً ضرورة "المعاملة العادلة" في ما وصفه بأنه "إحدى أصعب اللحظات في تاريخ أوكرانيا الحديث". ويرى مراقبون أن موقف كييف الحذر يعكس خشية من خسارة الدعم الأميركي في ظل رغبة الإدارة الجمهورية الحالية في إعادة صياغة أولوياتها الخارجية.

الحكومة الألمانية تبحث التطورات

وفي أوروبا، عقد مجلس الأمن القومي الألماني، الذي أُنشئ حديثاً، اجتماعاً طارئاً لمراجعة التطورات المرتبطة بالخطة الأميركية. وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفان كورنيليوس، إن المجلس، الذي ترأسه المستشار فريدريش ميرز عن بُعد من قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، بحث تفاصيل الوضع في أوكرانيا وتداعيات المبادرة الأميركية.

وأكد بيان الحكومة أن ألمانيا "ستظل ملتزمة عملية تفاوض تؤدي إلى سلام عادل ودائم". وفي تصريحات لاحقة، قال ميرز إن "هناك إمكانية حالية لإنهاء الحرب"، لكنه استدرك قائلاً: "ما زلنا بعيدين جداً عن اتفاق مشترك جيد". ويحضر آلاف المسؤولين الأوروبيين والأميركيين اجتماعاً في سويسرا لبحث بنود الخطة ومحاولة تعديلها بما يتناسب مع الحدود الدنيا للمواقف الأوكرانية والأوروبية تجاه موسكو.

وتزامنت هذه التطورات مع أزمة سياسية أخرى شهدتها قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، حيث اتهم البيت الأبيض بريتوريا بعرقلة انتقال رئاسة المجموعة إلى الولايات المتحدة، بعد تمرير إعلان للمناخ من دون مشاركة واشنطن. وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيريل رامافوزا دفع باتجاه إصدار الإعلان "رغم اعتراضات أميركية قوية"، وهو ما اعتبره ترامب محاولة لـ"تقويض شرعية المجموعة". وترى مصادر دبلوماسية أن هذا التوتر يعكس عزلة متزايدة للولايات المتحدة في إدارة ملفات دولية حساسة، بما في ذلك الحرب الأوكرانية.

