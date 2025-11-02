- اختفاء المدعية العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشامي بعد استقالتها بسبب تسريب فيديوهات تعذيب واعتداء جنسي على أسير فلسطيني في معتقل "سدي تيمان"، مما أثار شكوكًا حول انتحارها. - جيش الاحتلال الإسرائيلي يخصص جميع الوسائل للبحث عنها، بعد أن تركت رسالة وداع في سيارتها قرب شاطئ الصخرة في تل أبيب، وسط تحقيقات حول تسريب الفيديوهات. - المدعية استقالت بعد اتهامها بتسريب الفيديوهات لمحاولة مواجهة دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش، مؤكدة مسؤوليتها الكاملة عن التسريب.

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد باختفاء المدعية العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشامي منذ ساعات، وسط أعمال بحث تجريها أجهزة الأمن للعثور عليها، وذلك بعد أيام من استقالتها من منصبها، بسبب تسريبها مشاهد الاعتداء الجنسي والجسدي على أسير فلسطيني في معتقل "سدي تيمان" سيء السمعة والذي أنشئ خلال الحرب على غزة وتعرض فيه أسرى فلسطينيين لجرائم تعذيب وحشية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على إكس إن رئيس الأركان إيال زامير "أصدر تعليماته لمديرية العمليات بتسخير جميع الوسائل المتاحة للجيش للبحث عنها في أقرب وقت ممكن". وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى شكوك حول إقدام المدعية على الانتحار على خلفية التحقيقات في قضية تسريب مقاطع الفيديو من سجن "سدي تيمان". وقالت القناة 12 العبرية إن المدعية العسكرية المقالة تركت رسالة "وداع" في سيارتها قبل اختفائها، قرب شاطئ الصخرة في "تل أبيب". وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية لحظة العثور على سيارة المدعية.

רכבה של הפצ"רית נמצא בחוף בתל אביב; כוחות גדולים פועלים לאתרה, גם צה"ל מסייע בחיפושים



وقدّمت المدعية العامة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، استقالتها لرئيس الأركان، وذلك على خلفية ضلوعها في قضية تسريب مقطع فيديو يُظهر تعذيب جنود إسرائيليين أسيراً فلسطينياً واغتصابه في مركز الاعتقال بقاعدة "سدي تيمان"، في يوليو/ تموز 2024. وكتبت المدّعية في رسالتها: "صادقتُ على تسريب المادة لوسائل الإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش". وقد قصدت بذلك اتهامات بأن هذه الجهات لا تقوم بدورها في محاسبة الجنود الذين يقومون بانتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأضافت المدعية العامة: "أتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل مادة خرجت من صفوف الوحدة إلى الإعلام. ومن هذه المسؤولية ينبع قراري بإنهاء مهامي كمدعية عسكرية". وقُدمت الرسالة بعد إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس عن إقالتها. وتطرقت المدعية في رسالتها إلى قرار فتح تحقيق بشأن تعذيب أسير من غزة في قاعدة "سدي تيمان"، قائلة: "من واجبنا التحقيق عندما تتوفر شبهات معقولة بارتكاب أعمال عنف ضد معتقل. وللأسف، هذه البديهية، أن هناك أفعالاً لا يجوز ارتكابها حتى بحق أسوأ المعتقلين، لم تعد تقنع الجميع"، وأوضحت: "خلال العامين الماضيين، اضطررت للدفاع عن الوحدة وأفرادها في وجه حملة نزع شرعية ظالمة وكاذبة. ضباط وضابطات النيابة العسكرية تعرضوا لهجمات شخصية، وإهانات قاسية وتهديدات حقيقية"، وفق وصفها.

وجاء تقديم المدعية العسكرية استقالتها، بعد استدعائها لجلسة مع رئيس الأركان على خلفية تسريب مقطع الفيديو. وقبل اللقاء، أعلن كاتس أنها "لن تعود إلى منصبها نظراً لخطورة الشبهات ضدها"، وأكد أنه يعتزم البدء قريباً بإجراءات تعيين مدعٍ عسكري عام جديد، مضيفاً: "سأحرص على أن يُحاسب كل من شارك في حملة الافتراء الدموية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في قضية سدي تيمان"، على حد ادعائه.